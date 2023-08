Cómo hacer un recogido con flequillo sin cortar ni postizos

¿Quieres cambiar de look, pero no te atreves a cortarte el pelo? Con la llegada de los tutoriales de belleza gracias a las redes sociales, como TikTok, YouTube o Instagram, ya no necesitas someterte a una transformación total para presumir de una nueva imagen. En España estamos en plena época estival, repleta de eventos, en los que nos apetece lucir un look diferente en cada ocasión. Para ello, ya no necesitamos tirar de tintes ni de tijeras.

Pero, ¿es posible conseguir un peinado de invitada sin acudir a tu peluquería de referencia? Sí, lo es. Solo tienes que echar un vistazo a la infinidad de tutoriales sobre recogidos en los que solo deberás valerte de tu pelo y de algún accesorio, tipo goma, horquillas, o plancha.

Nada de recogidos elaborados

Después de mostrarte que es posible cambiar de look sin cortarte (mucho) el pelo, ahora te descubrimos cómo ir perfecta a un evento sin necesidad de hacerte un peinado elaborado.

Además de por rapidez y por seguir la fórmula del 'menos es más', el estilista Sam McKnight, que durante cinco décadas trabajó en la industria de la moda, dijo en una ocasión: "Un recogido muy elaborado puede hacerte aparentar diez años más". Además, en palabras de McKnight, una coleta alta, y muy tirante, nunca falla: "Tirar del pelo hacia atrás para hacer un recogido puede tener un efecto lifting instantáneo".

En definitiva, el mundo de la moda y la belleza están relacionados, ya que siempre van a ir en consonancia. El peinado tiene que seguir la misma línea del estilismo e incluso, en la mayoría de casos, debe contrarrestar la elegancia del look.

Seis recogidos sencillos con flequillo que podrás hacerte en casa

La creadora digital estadounidense Inga Terner es experta en crear contenidos de belleza basados en dar consejos fáciles sobre maquillaje y peluquería. La instagramer en una de sus últimas publicaciones cuenta en un vídeo, de menos de un minuto, cómo puedes hacerte seis peinados, con flequillo, sin necesidad de ponerte postizos, ni cortarte el pelo.

Moñete alto: Hazte con gomitas pequeñas y un peine para realizar este peinado. Deja los dos mechones delanteros del flequillo sueltos. A continuación, separa un pequeño mechón de pelo de cada lado y cógelo con una goma, dejando suelta el resto de la melena. Después une cada recogido con una goma (como si de una coleta se tratase) e introdúcelos por medio de la coleta tapando el peinado con el resto del pelo. Flequillo hacia atrás: plancha la parte del flequillo hacia atrás durante varios segundos, suelta y peina con los dedos para conseguir un efecto natural. 'Top bun': deja suelta la zona del flequillo y recoge el resto de tu melena en una coleta alta. Sepárala en dos, enrolla cada mechón con un dedo para cruzarlos después sobre la goma de la coleta e introduce el pelo sobrante en su interior. Por último, aplica espuma en los mechones sueltos y fíjalos hacia atrás para crear un recogido tirante. Media coleta alta: recógete el pelo de ambos lado, de la zona alta, cógelo con una goma e introduce la coleta hacia dentro dejando el resto suelto. Después, vuelve a coger mechones de ambos lados, esta vez más pequeños, y justo debajo del primer recogido haz la coleta. A continuación, introduce la segunda coleta por el agujero de la primera (generando volumen), sujeta ambos recogidos con una pinza y coloca toda la melena encima. Así, crearás un moño alto, con parte del pelo suelto. Flequillo con volumen: debes coger el flequillo de ambos lados, unirlo, y plancharlo enrollándolo hacia dentro. Una vez conseguido este gesto, da leves golpecitos en el pelo (con cuidado de no quemarte con la plancha) y suelta hacia atrás. Peina el flequillo con un cepillo y, ¡listo! Flequillo tipo coreano: enrolla el flequillo hasta la raíz y sujétalo con una horquilla. Después echa el pelo sobrante hacia delante, coloca dos horquillas más hasta llegar al comienzo de la frente, plánchalo, coloca una cinta tipo diadema, y coloca el flequillo de forma que quede abierto.

