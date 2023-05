Kim Kardashian cree que los 'nerds' son sexis: ¿por qué nos atraen los frikis?

En un momento en el que cualquier gesto o incluso emoji es analizado con lupa por medios e internautas, siempre que una celebridad elige una camiseta con mensaje, nos lanzamos a intentar descifrar qué nos quiere decir con el texto elegido. Por eso el que Kim Kardashian haya apostado por una camiseta que reza 'I love nerds' nos ha servido como la excusa perfecta para plantearnos cuál es el 'sex-appeal' de los 'nerds' (los frikis de toda la vida).

Por supuesto, no podemos negarnos a comenzar hablando de The Big Bang Theory, la serie en la que la esplendorosa Kaley Cuoco se enamoraba de Johnny Galecki, aunque lejos de ser la única ficción televisiva que nos hizo (re)descubrir la sensualidad de la inteligencia, otras como Sherlock Holmes, Doctor Who e incluso The OC (¿quién no se enamoró de Adam Brody, en lugar del resto de chicos malos?) hicieron lo propio.

Desde Bill Gates pidiendo a los estudiantes que "fueran amables con los 'nerds'" hasta la pasión de Karlie Kloss por la codificación informática, de repente lo popular fue, paradójicamente, lo 'nerd', algo que la industria está acostumbrada a hacer al apresurarse a convertir lo disidente en algo perfectamente etiquetable y vendible. "Ahora el conocimiento y los detalles son de nuevo 'cool'. Hablamos de los Ted Talks y de Brian Box, incluso de programas de cocina, y no ya de Factor X", explica el jefe de captura de tendencias de WGSN, Chris Coleman, a The Guardian.

Del triunfo de los hombres 'nerds'…

Más de 2,5 millones de lectores han leído Confesiones de un chico tímido, nerd y (un tanto) enamorado, el libro del fenómeno de la literatura juvenil en Brasil Thalita Rebouças, una prueba más de que los 'nerds' no van a hacer más que romper corazones entre las generaciones venideras. "Los que una vez fueron raritos solitarios con terribles cortes de pelo son ahora quienes se encargan de que tu ordenador tenga contenido guay y los que diseñan los efectos especiales de las películas… Además, ahora las mujeres son más abiertas, sus vidas no están tan compartimentadas y tienen acceso a una enorme cantidad de información", explica la Dra Gisele Baxter, experta en cultura pop, a The Tyee.

Timothée Chalamet es la antítesis de un 'tronista' Getty Images

Tras romper con Pete Davidson, Kim Kardashian dijo en The Late Late Show que quería que su siguiente novio fuera médico, abogado o neurocientífico, por lo que, en cierto modo, ya nos estaba dando pistas de sus futuros amoríos. Hemos de tener en cuenta que nos guste o no, lo que Kim toca se convierte no sólo en oro, sino en tendencia, por lo que no sería de extrañar que tras haber anunciado la empresaria que los 'nerds' son sexis, se conviertan en los más deseados. No olvidemos, de hecho, que su hermanastra, Kylie Jenner, sale con Timothée Chalamet, que no es precisamente un tronista, y por si fuera poco, las generaciones venideras cada vez están más liberadas, apuestan por otro tipo de masculinidad y por supuesto, prefieren tomar las riendas de sus relaciones.

"Los aspectos emocionales están ganando mucho peso en la búsqueda de nuevas conexiones. Los solteros y las solteras de España están viviendo este 2023 sus citas de una manera más abierta y exploratoria. Para muchas personas esto incluye conocer personas más allá de su tipo físico. Como dicen estudios recientes, casi tres de cada cinco españoles se fijan más en los requisitos emocionales que en los físicos, siendo la inteligencia uno de los aspectos más importantes a la hora de salir con alguien en un 59% de los casos, así como el sentido del humor (67%) y compartir los mismos valores (61%)", asegura Alba Duran, responsable de Marketing en Bumble España

Más de la mitad de los españoles encuestados por la aplicación pone el foco de sus relaciones en la madurez emocional más que en los requisitos físicos, una de cada tres personas está ahora más abierta a quienes consideran que deben salir más allá de su "tipo" y un estudio llevado a cabo por Ipsos Digital para Bumble señala que el 59% de los españoles considera la inteligencia como un aspecto relevante al salir con alguien. Las mujeres valoran de hecho la inteligencia por encima del resto de rasgos en un 61%.

Muchas mujeres prefieren el sentido del humor de Ryan Reynolds a su físico Getty Images

… al ninguneo a las mujeres frikis

Ahora que señalamos que las mujeres se fijan más en el interior, no podemos dejar de mencionar que durante demasiado tiempo, las convenciones frikis estaban fuertemente masculinizadas, olvidando de algún modo el hecho de que no eran sólo los hombres los interesados. De hecho, hasta hace poco los papeles de poder en las películas de Marvel han estado relegados para ellos, cuando lo cierto es que las primeras convenciones de Star Trek, por ejemplo, fueron organizadas por mujeres, que fueron clave a su vez en la creación de Doctor Who.

Gail Simone, leyenda del cómic, ha asegurado que "las superheroínas siempre han sido despojadas del poder, violadas o troceadas y metidas en un refrigerador", aludiendo, por cierto, a que en Linterna Verde Nº54, el personaje Kyle Rayner regresa a casa y se encuentra con el cadáver de su novia dentro de la nevera tras haber sido asesinada por Mayor Force, naciendo así el término "mujeres en refrigeradores".

El personaje de Capitana Marvel es uno de los más odiados por ser más fuerte que los demás superhéroes hombres MARVEL STUDIOS

Las mujeres 'nerd' tampoco son tomadas en serio en la cultura pop, como vemos en Big Bang Theory, donde los personajes de Amy y Bernadette tampoco comprenden del todo el comportamiento del resto de científicos, como si las mujeres habitaran en un universo paralelo en el que han de encajar en la norma y en el que todo lo ajeno a la ciencia y a lo friki, prima. De hecho, cuando se juntan con su amiga Penny, ajena a la ciencia, se quejan de las "estupideces" que hacen sus novios. Mientras que ellos quedan para hablar de hallazgos científicos, ellas lo hacen para hablar de los hombres…

Teniendo en cuenta que según la UNESCO, en 2050 más del 75% de trabajos requerirán conocimientos de STEM, y que en campos como la Inteligencia Artificial, sólo el 19% de los profesionales es una mujer en España, es vital que tanto la sociedad como la cultura pop dejen de burlarse precisamente de esas 'nerds' a las que las celebridades no señalan como sensuales ni como figuras relevantes, pues incluso en Big Bang Theory, las científicas no dejan de ser "las novias" de ellos. ¿Y si le pedimos a Mario Casas que se ponga una camiseta que rece 'Las nerds son sexis'? Ahí lo dejo, ahí lo dejo…

