Kate Beckinsale ('Underworld') fue vestida del 'collar de Titanic' al cumpleaños de Leonardo DiCaprio: este es el impresionante resultado

Han pasado 84 años... Perdón, 25 años, desde que vimos por primera vez a un jovencísimo Leonardo DiCaprio surcando el Atlántico a bordo del Titanic junto a Kate Winslet, dándonos la muerte más polémica de la que todavía se sigue discutiendo a día de hoy (personalmente, no cabía en la tabla por el peso). Sin embargo, aparte del final y la mítica escena de "píntame como a tus chicas francesas", otro elemento icónico de la película es cuando Rose, a punto de morir, tira el Corazón del Mar al océano para que se reúna con su amor prohibido y honrar su sacrificio.

Este diamante azul en forma de corazón está inspirado en una joya real de la que se cree, según los informes, que en el Titanic original había una pasajera con un collar similar, convirtiéndose en uno de los accesorios de lujo más copiados de la historia. El Corazón del Mar es tan emblemático como la escena en la que Rose baja las escaleras para reunirse con Jack, siendo uno de los elementos más representativos de la película.

Este 11 de noviembre fue el 49º cumpleaños de Leonardo DiCaprio y para celebrarlo por todo lo alto, dio una gran fiesta que no quisieron perderse grandes estrellas como JAY-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Axl Rose, Lady Gaga y Salma Hayek, además de su nueva novia, la modelo italiana de 25 años, Vittoria Ceretti.

El extravagante look 'sin pantalones' de Kate Beckinsale

Quien tampoco quiso perderse este evento fue Kate Beckinsale, protagonista de la saga Underworld, que se inspiró en la joya de Titanic para lucir el look más llamativo, en el que el Corazón del Mar fue el protagonista.

La actriz se atrevió con un body de terciopelo negro con tiras en la espalda que ajustaban la prenda a su cuerpo como si fuera un corsé. El escote, palabra de honor y terminado en punta en los laterales, estaba adornado con tres cadenas de cristales que caían sobre el pecho como si fueran un triple collar de diamantes. Finalmente, y lo más llamativo de su 'outfit', era el enorme zafiro falso en relieve que adornaba su cadera, engastado en pedrería blanca y sujeto a ella con una hilera de diamantes a la cintura, envolviendo su espalda.

Beckinsale acompañó al look con unas medias negras de cristal con la que se apuntaba a la tendencia 'no pants', ya que no llevaba pantalones debajo de la prenda. Para rematar el estilismo, se decantó por el más es más, añadiendo unas sandalias de tacón de aguja y maxiplataforma de metacrilato holográfica y brazaletes redondos del mismo material en cada muñeca.

La guinda del pastel fueron los pendientes de bisutería con un brillo cegador y el lazo de terciopelo negro que se puso en la coleta a modo de regalo de cumpleaños, convirtiéndose en la invitada más original de la fiesta de DiCaprio.

Kate Beckinsale, reina de los 'outfits' icónicos

El look de la actriz nos ha dejado impactados, sin embargo, no ha sido el único del estilo con el que nos ha sorprendido. Kate es una apasionada de la moda y así lo demuestra en su cuenta de Instagram, en la que, a sus 50 años, es toda una inspiración de estilo para la generación Z.

Un ejemplo de ello es el look que llevó al Zodiac Ball del 2023, un atrevido conjunto de Balmain formado por un body beige de pedrería y adornado con una extravagante pamela XXL de la que caía una tela transparente que envolvía todo su cuerpo.

Otros de sus looks que la convierten en una reina de estilo es este conjunto de minishorts desflecados en el que combina una estética rockera con las botas de plataforma y la biker de cuero con otra mucho más 'lady', junto con el top lencero rosa, las mangas de pelito, gafas de sol de corazones y una coleta coronada con un lazo.

Beckinsale tampoco le tiene miedo a las transparencias y en los premios VMA de la MTV llevó un vestido de Afffair en azul pastel completamente transparente, cuyas flores en 3D estaban colocadas en puntos estratégicos para que no se viera de más.

