Juan Vidal viste a novias que apuestan por el exceso y también a las más sexies

El diseñador Juan Vidal ha presentado su primera colección de novias en el marco de la semana de la moda madrileña, una propuesta versátil que le conecta con sus comienzos, en la que apuesta por diseños excesivos con volumen y cancán, pero también por otros para una novia que quiere lucir sexy. "Con 15 años diseñé mi primer vestido de novia y desde entonces no he dejado de hacerlo, pero siempre vinculado a pedidos", ha explicado a EFE Vidal (Elda, Alicante, 1980), una razón por la que ahora ha decidido lanzar su primera colección nupcial para cubrir las necesidades de las novias del siglo XXI.

"He seguido manteniendo el contacto con la novia, con peticiones de clientas y su entorno, además del boca a boca, pero es la primera vez en veinte años que hago una colección", añade emocionado, rodeado de los vestidos y atendiendo a todo aquel que ha acudido a su taller a ver de cerca sus propuestas.

"La novia milenial quiere ir cómoda y con versatilidad. Se ha puesto muy de moda lucir doble vestido, bien desmontable o un segundo más desenfadado", apunta Vidal, quien indica que todas quieren "tener algo que las diferencie". Y para ello, ha ideado una colección que exhibe sobre maniquíes, con un apartado para una mujer con un punto sexy, además de diseños fluidos, "con pocos destalles, algo minimalistas, un estilo más relajado, que convive con otros con un punto más canalla".

Colección de Juan Vidal EFE

El creador ha dividido la colección en dos partes: una más actualizada "que esperamos que tenga mucha visibilidad y venta a través de nuestra web", para la que ya han tenido peticiones; y otra línea de costura, "más elaborada", vestidos a medida con los detalles artesanos que son característicos de la firma. Piezas cuyo único hilo conductor es el color como el blanco o el clásico crudo; en las que alterna el largo y el corto, incluso el pantalón en dos de los diseños, uno de encaje con una gran lazada.

Para quien busque un plus de comodidad, Vidal presenta un traje con pantalón de corte masculino, en raso grueso, con chaqueta cruzada y amplia solapa. En la exposición resalta un vestido de organza, bordado con flores de pluma, confeccionado a mano. En el punto opuesto, un diseño lencero, entolado con chantilly francés, y una propuesta más atrevida con un bordado industrializado en tul y piezas ensambladas.

Colección de Juan Vidal EFE

No faltan "los vestidos de encaje puro y duro", dice el creador que ha diseñado uno de los vestidos que lució Ana Belén en la reciente gala de los Goya. A pesar de que no hay "mucha demanda de volumetría y gigantismos, apuesto por ellos porque en un día tan especial hay que atreverse a lucir algo que no te pondrías en otro momento", y aquí es donde aparecen los cancanes y las colas gigantes, aunque para novias que prefieran más contención presenta vestidos lápiz ajustados e incluso un vestido corto en croché.

Colección de Juan Vidal EFE

El diseñador asegura que es fundamental el diálogo con la novia y hacerla ver cómo se va transformando su idea, el escote, el volumen. "En esa primera conversación ya te das cuenta de cuánto está dispuesta a arriesgar". Una colección en la que ha querido mezclar su universo, "es una novia moda", dice Vidal que prepara ya su próxima cápsula primavera-verano.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.