Juan Avellaneda X See Iou y Guillermina Baeza se incorporan a la asociación creadores de moda de España

En un momento en el que resulta fundamental valorar y respaldar los principios de la moda de autor española, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) da la bienvenida a dos nuevas firmas, reafirmando su compromiso de proteger y promover el conjunto de la creación de moda en España. Juan Avellaneda x See Iou y Guillermina Baeza comparten con el resto de los asociados los valores del slow fashion nacional, como la defensa de la producción local, la calidad y la revitalización de las artesanías.

La elegancia atemporal y los diseños contemporáneos son los cimientos sobre los que se fundamenta See Iou, una firma de moda femenina fundada en 2020 por Susana Bartolomé y Jorge García. Ahora, incorpora a Juan Avellaneda como director creativo de la misma para crear Juan Avellaneda x See Iou. El diseñador barcelonés es capaz de fusionar conceptos innovadores con ejecuciones impecables donde la calidad se convierte en su seña de identidad. Honestidad,versatilidad, actitud e integridad son las cuatro palabras que resumen el ADN de Juan Avellaneda x See Iou y que cobran vida en cada una de sus propuestas.

''Tanto el equipo de See Iou, como yo, estamos emocionados y agradecidos por tener la oportunidad de contribuir en un entorno donde la pasión por la creatividad y la moda son los ejes motores. Estamos seguros de que la incorporación a ACME supondrá un viaje que nos enriquecerá tanto a nivel personal como profesional'', afirma Juan Avellaneda.

Por su parte, Guillermina Baeza se distingue por sus colecciones de baño de alta calidad con un estilo innovador. Desde su lanzamiento en los años 80, el diseño de sus prendas nace con el propósito de que cada mujer exprese su seguridad y singularidad sin renunciar a la comodidad. Sus creaciones abrazan la economía de proximidad en piezas inspiradoras que unen elegancia y tradición.

Guillermina Baeza ACME

Sus materias primas, patrones y confección reflejan los más altos estándares de calidad y también su compromiso con el planeta, gracias a la incorporación del sistema EcoWave, una gama de tejidos pionera y respetuosa con el medio ambiente. Las fibras recicladas de botellas de plástico y las redes de pesca desechadas en el mar Mediterráneo hacen tangibles las ideas que forman parte del imaginario creativo de la marca. Guillermina Baeza participa en plataformas como Mercedes Benz Fashion Week Madrid, 080 Barcelona Fashion, FIMI Valencia o Gran Canaria Moda Cálida y mantiene colaboraciones con otras marcas de referencia como Paloma Wool, El Ganso, Pedro del Hierro o Scalpers, entre otras.

''Trabajar con la calidad como bandera, defender los oficios, apostar por la producción local y realizar prendas sin fecha de caducidad son los valores que compartimos con ACME. Por eso y porque siempre hemos creído que la unión hace la fuerza, no podemos estar más contentos de pertenecer hoy a la asociación'', declara Belén Larruy, directora creativa de la firma.

''Por muchos motivos, la incorporación de estas dos firmas a ACME es muy relevante. Guillermina Baeza es una de las marcas de baño más importantes de nuestro país, con una sólida presencia internacional. Además, España es reconocida como un referente en moda de baño, lo que hace aún más destacable darle la bienvenida como asociada. Por otro lado, el que una empresa joven como es See Iou apueste de manera decidida por poner en el centro de su firma a un creativo, es ya toda una declaración de intenciones sobre la importancia del diseño en la definición de su identidad. Y hacerlo de la mano de Avellaneda, uno de los creadores más influyentes y prolíficos del panorama nacional, es doblemente reseñable'', concluye Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME.

Sobre la Asociación Creadores de Moda de España (ACME)

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) es una asociación profesional sin ánimo de lucro que actualmente está formada por 95 firmas de autor de moda y complementos que participan en las principales pasarelas y plataformas de moda nacionales e internacionales.

Fundada en 1998 por los diseñadores Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Fernández Ovejero (Angel Schlesser) y Roberto Verino, desde su nacimiento, la Asociación Creadores de Moda de España trabaja para defender los intereses de las firmas de moda de autor, ofreciendo herramientas para aumentar su competitividad.

ACME tiene como fin la promoción de la moda española en sus facetas económica y cultural, fomentando actividades que redunden en beneficio del sector del diseño de moda en sus vertientes creativa y comercial, tanto dentro como fuera de España.

