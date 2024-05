Más allá del traje de chulapa: cómo vestir en San Isidro

Esta semana Madrid se pone sus mejores galas para celebrar San Isidro, una fiesta que, si pasas por la capital, no te puedes perder. El olor a rosquillas inundan las calles, con sus tontas y sus listas, mientras que las floristerías van preparando los claveles (rojos y blancos, por supuesto) para que podamos ponérnoslo en el pelo.

Al igual que en la Feria de Abril, en la Pradera nos podemos encontrar a muchas mujeres vestidas de chulapa, pero todavía no es la norma. Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ofrece los patrones para que las chulapas y los chulapos se confeccionen sus propios vestidos y trajes -en diferentes tallas- de San Isidro, en colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Sin embargo, hay personas que todavía no han caído rendidos ante la moda castiza y, por eso, hemos hablado con la estilista Anitta Ruíz (La ropa habla) para que no de algunas alternativas con las que cumplir el 'dress code' sin renunciar al los looks más en tendencia. "Lo más importante es que estamos 'recuperando' la Pradera y, por tanto, poco a poco buscando como asentar nuestras tradiciones que en Madrid, los jóvenes, teníamos un poco olvidados. Así que va a ser normal que en La Pradera nos encontremos de todo. Somos muy poco puristas en Madrid para esto. Chulapos, goyescos y mucha gente con detalles", nos cuenta la experta.

Parpusa



La parpusa es la gorra tradicional de los chulapos Europa Press

Uno de los elementos que no pueden faltar este 15 de mayo es la parpusa, también conocida como la gorra de chulapo. Según nos cuenta Anitta, aunque tradicionalmente la llevan los hombres, es un accesorio ideal también para las mujeres. Este accesorio lo podemos añadir a cualquier look y nos da instantáneamente ese toque castizo.

Claveles en el pelo

Dos chicas con claveles en el pelo en la Pradera de San Isidro Europa Press

Una de las opciones más populares es llevar claveles en el pelo, como nos explica la experta. En San Isidro los encontramos en dos colores, rojo y blanco, aunque cuidado, porque tienen significados muy diferentes. Según contaba Iván Delgado, de Viveverde de Aranjuez, a Telemadrid, "una chulapa con dos claveles rojos quiere decir que está casada. Sin embargo, si la vemos con dos claveles blancos está soltera". También añade que si lleva un clavel rojo y otro blanco quiere decir que tiene novio y, además, está prometida.

Vaqueros con el chaleco de pata de gallo

Mónica García en San Isidro Europa Press

Como bien nos señala Anitta Ruíz, los chalecos están en plena tendencia, sobre todo ahora que los llevamos sin camisa debajo, por lo que la experta nos propone la opción de combinar el chaleco de pata de gallo con unos vaqueros y nada debajo, "que está muy de moda y si hace calor es muy sexy".

Mantón de manila

Mantón de manila de Lady Pipa Lady Pipa

Lo hemos visto en bodas, comuniones, bautizos como complemento estrella y, ahora, el mantón de manila también acompañará a nuestros looks de San Isidro. "Puede ser una buena idea el llevar uno para completar un look cómodo. Incluso con vaqueros".

La estilista remarca la importancia de ir cómodo, sobre todo en el calzado, la que la Pradera no es un lugar para lucirse con looks imposibles como la Gala MET, sino un sitio para pasarlo bien.

"Actualmente, lo importante es ir cómodo (sobre todo de calzado) porque no deja de ser una verbena donde vas a bailar y sentarte en el suelo. Y lo único que es imprescindible es tener ganas de pasarlo bien. Aunque aviso una cosa, cuando veas lo bien que queda un traje de chulapa, querrás uno para ti", añade la experta.

