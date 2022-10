Jersey corto con leggings ajustados: el look de Eva Longoria para ir comodísima y abrigada a cualquier edad

Cuando una famosa aparece en las revistas de moda, siempre suele ser por un vestido de diseñador increíble que ha llevado a una alfombra roja o por el conjunto más llamativo con el que marca tendencia en el 'street style'. Aunque cada una tiene su propio estilo, todos tienen algo en común, el glamour.

Cantantes, actrices o 'influencers' suelen ser la inspiración ideal para nuestros looks más especiales (gracias, sobre todo, a sus estilistas), pero en cuanto a los conjuntos más mundanos para el día a día, la cosa es bastante estéril. La sencillez no es fotografiable ni merecedora de un post de sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, en algunas ocasiones buscan mostrar su cara más personal y nos abren una pequeña ventana para ver cómo son en la vida real. Eva Longoria ha sido una de las últimas que, en compañía de su hijo de 4 años, nos enseña el look perfecto para estar cómodas y calientes este otoño.

Jersey corto 'oversize' con leggings: el combo ganador del otoño

En una visita muy especial a Disneyland Paris, la actriz de Mujeres desesperadas nos sorprendió con un look lejos del glamour hollywoodiense que todas, da igual la edad, podremos usar esta temporada.

Eva Longoria con el look tendencia para este otoño GTRES

El conjunto de Longoria es muy simple, pero muy favorecedor. Se trata de un jersey corto, 'oversize', de punto gordo y cuello vuelto combinado con unos leggings ajustados al cuerpo. Por un lado, nos ayuda a estar muy calientes sin necesidad de llevar abrigo (algo bastante incómodo en un parque temático), mientras que los leggings nos dan la comodidad de llevar un chándal al mismo tiempo que estilizan nuestras piernas y abdomen.

Como madre, la actriz quiere estar lo más cómoda posible para disfrutar con su hijo en un lugar tan mágico como Disneyland, pero también nos ha dado el mejor look para nuestro día a día, tanto para ir a la universidad, como hacer la compra, quedar con unos amigos o simplemente para andar por casa.

No podemos pasar por alto los zapatos que lleva. Las deportivas blancas y simples serán una de las grandes tendencias de la temporada (sobre todo si son las Adidas Samba) y da la casualidad que combinan a la perfección no solo con los colores del conjunto, sino con la estética del mismo. En concreto, Eva lleva las News Balance 574, un 'must' en cualquier zapatero.

Consigue el look

Aunque se trata de un estilo muy en tendencia, está compuesto solo por básicos, lo que lo hacen atemporal y muy fácil de encontrar en cualquier tienda. Si quieres copiarle el estilismo a Eva Longoria, aquí te dejamos algunas ideas para hacerte con él.

