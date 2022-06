Entrevista | Eva Longoria: “La visión de las mujeres está infrarrepresentada en la industria del cine”

Poco antes de las doce de la mañana, hace unos días, el calendario de Teams nos recordaba que teníamos una reunión. La diferencia con el resto de citas telemáticas que se suceden día tras día es que esta era la única reunión que nuestra interlocutora tenía con medios de comunicación en España, en el marco del reciente Festival de Cine de Cannes. Pinchamos sobre el enlace unos minutos antes de la cita y allí estaba ya ella, esperando, con una americana fucsia y una sonrisa radiante.

Eva Longoria se parece muchísimo a la deslenguada vecina de Wisteria Lane que conocimos en 2004 (¡casi 20 años!), cuando se estrenó (ABC) en España la serie Mujeres Desesperadas. Pero no se equivoquen, el parecido es solo físico. “Gabrielle Solis es muy graciosa, es valiente, habla como quiere, hace lo que quiere. Tiene más cojones que yo (pronuncia esta frase en perfecto castellano). Yo voy por la vida con más miedo, yo soy más de pensar las cosas, afortunadamente (risas)”.

Entre aquel estreno “que me cambió la vida” y hoy han pasado muchísimas cosas. Eva ahora es, además de actriz, productora y directora. Pero sobre todo es una mujer comprometida y orgullosa de sus orígenes. Hace pocos meses presentaba en el Festival de Sundace uno de sus últimos trabajos como directora, el documental La guerra civil: la historia del combate de boxeo de 1996 entre Oscar De La Hoya y Julio César Chávez y la tremenda división identitaria que surgió en el pueblo mexicano entre los partidarios de uno y de otro.

Otro de sus trabajos como directora, un capítulo de la serie The Gordita Chronicles (HBO), que narra la vida de una inmigrante dominicana (y gordita) afincada en Miami, también la separa de aquella imagen frívola y superficial que nos formamos de Eva Longoria en las primeras temporadas de Mujeres Desesperadas. Y es que, según nos cuenta, el aspecto físico no le quita el sueño (ojo que no niega que quiere estar impecable en cualquier alfombra roja, pero Eva es de las que aparece continuamente sin “pasar por chapa y pintura” en redes sociales). De hecho, cuando le preguntamos si le preocupan las arrugas o hacerse mayor, no lo piensa. "¡Nooooooo! Eso es inevitable, y eso no me asusta, lo repentino e inesperado sí. La edad de una mujer no determina su belleza”.

¿Y qué le preocupa entonces a la actriz tejana (con orígenes mexicanos y españoles)? El racismo, las injusticias sociales, la brecha de género. Ella ha hecho las cuentas y no le salen: “en 2021, las mujeres todavía ganaban 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres. La brecha salarial de género existe mucho más allá de Hollywood y afecta a las mujeres en casi todos los sectores. Además, la pandemia ha empeorado aún más esta brecha”. Le preguntamos qué pueden hacer las grandes empresas, no solo productoras o importantes plataformas de contenidos, si no compañías como por ejemplo L’Oréal Paris (de la que es imagen), para reducir esta desigualdad.

“Poner en marcha proyectos en los que las mujeres sean protagonistas, dar visibilidad a nuestro trabajo. L’Oréal Paris ha creado el premio ‘Lights On Women’, para directoras de cortometraje, se que hay que hacer más cosas pero esto es un paso. Con proyectos como este estamos celebrando el trabajo de las mujeres. Hay muchas mujeres que son directoras pero no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y cuando recibe premios llega a la gente, se enteran de quién es ella y de lo que hace”.

Para Eva la solución pasa por algo aparentemente muy fácil, “la industria del cine y la televisión tiene que contratar a más mujeres detrás de las cámaras y punto (y punto lo dice en un castellano rotundo). La única manera de hacer proyectos nuevos es haciéndolos con otra perspectiva, con otra mirada y eso es lo que las mujeres traen: otra perspectiva”.

Ella misma, a pesar de su fama y sus contactos no lo tuvo fácil, según relata, cuando decidió poner en marcha sus proyectos como directora: “La visión de la mujer en el mundo del cine está infrarrepresentada. Hay pocas oportunidades, me consta que muchas mujeres talentosas no tienen la oportunidad de enseñar su trabajo. Yo llevo dirigiendo doce años y al principio tenía problemas para conseguir trabajo. Sabía que podía hacerlo, pero si nadie me da la oportunidad de probar, nadie va a ver mi trabajo. Es un bucle”.

Nos despedimos de ella con la constatación de que su sentido del humor es una de sus cualidades estrella: “Yo de pequeña era fea, de hecho mis hermanas aun no pueden creerse que soy guapa y que soy la imagen de una marca de belleza (risas). Afortunadamente, soy imagen de productos para cubrir las canas, porque a pesar de que te he dicho que no me importan las arrugas, el paso del tiempo o mostrarme sin maquillar en redes sociales hay algo por lo que no paso: las canas. A pesar de que lo he intentado, no puedo con ellas. Me acompañan a todos lados desde los 18 años y las fulmino en cuanto aparecen”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.