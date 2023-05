Isabel Díaz Ayuso estrena el traje rosa de Sfera más favorecedor de la temporada

Isabel Díaz Ayuso, a pocos días de las elecciones no solo está pendiente del resultado de su candidatura, sino que, como vemos, cada vez cuida más de su imagen y de su estilo y, seguramente, no es casualidad. La política no ha parado de sorprendernos en las últimas semanas y se ha convertido en una de las mejores vestidas, dándonos referencias y, sobre todo, dando de qué hablar.

En el único debate que presenciara la actual presidenta de la Comunidad Madrid, con razón de las elecciones autonómicas y municipales, ha aparecido en Telemadrid con un traje de color rosa, su apuesta esta nueva temporada. Ya le vimos en San Isidro con un vestido en un rosa más oscuro, de efecto hombreras, y muy estilizada. En este caso, ha apostado por un traje rosa superfavorecedor, de chaqueta larga y pantalón acampanado. Ayuso lo ha combinado con una camiseta básica negra a juego con los botones de la chaqueta y unos zapatos de tacón con 'animal print' para romper con la unidad y darle un toque actual.

Isabel Díaz Ayuso se apunta a la tendencia del 'total pink' EFE

Este tipo de trajes es una apuesta segura para los próximos eventos y un perfecto comodín, atemporal, que nos puede servir para salvar otras ocasiones que nos puedan surgir en el futuro. Lo mejor de todo es que este traje es asequible y lo podemos encontrar en Sfera, tanto la chaqueta (59,99€) como el pantalón (29.99).

Traje de Sfera rosa Sfera

En este caso, Ayuso, apuesta por lo seguro y lo combina de una manera sencilla con el toque de los zapatos. Pero si quieres darle un punto más diferente, puedes jugar con los colores, como la modelo en este caso que lo lleva, e incluir un top diferente para dar un contraste, como amarillo, azul o incluso un rosa, de un tono distinto al del traje. También puedes jugar con los zapatos para darle versatilidad y combinarlo con unas sandalias de tacón, para esta alguna reunión o con unas 'snikers' para lucirlo un día de diario.

