De Isabel Díaz Ayuso a Rita Maestre: analizamos el estilo de las candidatas a las próximas elecciones madrileñas

El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, con unos candidatos en los que la mayoría son mujeres. La política ha recibido con los brazos abiertos al sector femenino de la población, que está decidido a cambiar las cosas.

Tras la irrupción de los partidos más jóvenes, hemos visto como el congresos y las asambleas se han modernizado, tanto en sus ideas como en su estética. Por supuesto, la moda ha tomado un cariz más importante en este mundo y las mujeres no han dudado en utilizarla como un altavoz, sobre todo en campaña. Por eso mismo, hoy analizamos el estilo de todas las candidatas a las elecciones madrileñas.

1. Mónica García

Mónica García, candidata por Más Madrid Getty Images

Mónica García es la candidata a la Comunidad de Madrid por Más Madrid. Tanto en sus intervenciones como en mítines o eventos, a la política le gusta vestir de una forma clásica. Los trajes son un imprescindible en su vestuario, pero no duda en arriesgar en los colores. ¿Sus favoritos? El azul y naranja, dos colores vitamina.

2. Rita Maestre

Todas las veces que hemos visto a Rita Maestre, la candidata a la Alcaldía por Más Madrid, ha llevado looks en tendencia con un toque de glamour. Se nota que le gusta la moda y quiere modernizar la política a través de la ropa. Su estilo podría definirse como 'casual chic', con 'outfits' que valen tanto para ir a la oficina como para quedar después con amigos.

3. Reyes Maroto

Reyes Maroto, PSOE Getty Images

Reyes Maroto se presenta como candidata al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE y tiene un estilo bastante interesante. A pesar de tener un estilo clásico, le gusta modernizarlo con trajes de colores tendencia, entre los que destacan los tonos pastel. Por otro lado, en los eventos en la calle o algo menos formales, le gusta ir a la moda, apostando también por un estilo atemporal. Para un mitin no es raro verla en vaqueros con 'bikers' de cuero, eso sí, en estos no puede faltar algo rojo.

4. Alejandra Jacinto

Alejandra Jacinto @alejandrajacintouranga/Instagram

Alejandra Jacinto es una de las nuevas caras que no vamos a parar de ver durante el mes de mayo. Esta abogada antidesahucios es la candidata de la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid. Su estilo es el más casual y actual de todos, muy a la moda y siguiendo las tendencias. Su armario podría ser el de cualquier mujer joven, pero siente debilidad por las blusas de mangas abullonadas. Para hacer campaña, utiliza prendas de color morado

5. Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso EFE

Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, repite su candidatura para estar en el poder 4 años más. Durante este tiempo en el que ha estado gobernado, hemos visto una gran evolución en su estilo, en el que seguramente se haya dejado aconsejar por expertos. Sus conjuntos se han modernizado para adaptarse algunas tendencias, pero todavía sigue teniendo esa esencia clásica. Le gusta combinar las blazer 'oversize' con pantalones 'wide leg'.

6. Begoña Villacís

Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos, tiene un estilo elegante. En cada evento al que acude siempre la vemos impecable y acorde a la formalidad de la situación. Una de las cosas más importantes que podemos destacar es que todos sus looks se ajustan perfectamente a su silueta, consiguiendo que aunque las prendas sean 'low cost', parezcan de firmas más caras.

7. Rocío Monasterio

Que Rocío Monasterio, candidata a la Comunidad de Madrid por Vox, pertenezca a uno de los partidos más conservadores de la política española, no significa que sus looks también lo sean. La madrileña posee un estilo bastante actual y, en ocasiones, no duda en arriesgar. Le gusta ir a la moda con siluetas tendencia, donde encontramos fruncidos, hombreras y estampados a la última. En una de sus últimas apariciones incluso la vimos con un vestido con 'cut-outs' a la cintura, al estilo de la reina Letizia.

8. Aruca Gómez

Aruca Gómez se presenta como candidata a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, sustituyendo a Edmundo Val y convirtiéndose en la otra cara nueva que tenemos en estas elecciones. Su estilo, que podría definirse como 'boho chic', es parecido al de Sara Carbonero. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es que le encanta el estampado animal en tono marrón, teniéndolo en chaquetas, chalecos e incluso como carcasa de su portátil. Mientras que este estilo étnico lo deja para su día a día o eventos con electores, para las ocasiones más formales le gusta llevar trajes de colores vivos.

