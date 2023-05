De Aitana a Isabel Díaz Ayuso: los looks más sorprendentes en la final de Alcaraz

Este domingo se celebró la final de la Mutua Madrid Open con un Carlos Alcaraz que celebró sus 22 años llevándose el esperado trofeo a casa. Con un partido más que igualado, todos los asistentes al evento vivieron el momento con nervios y emoción.

La zona VIP estaba a rebosar de estrellas y políticos que no se querían perder ni uno solo de los movimientos del murciano y en los palcos pudimos ver, entre otras personas, a mujeres como Aitana Ocaña e Isabel Díaz Ayuso.

Como siempre, dejaron el glamour y la ostentosidad de las alfombras rojas para lucir la estética recientemente bautizada como 'old money', es decir, el look pijo de toda la vida, pero reinterpretado y romantizado por la generación Z.

Aitana

Aitana en la final del Open de tenis de Madrid Getty Images

La cantante lució un look relajado, pero elegante, donde se respiraba la esencia 'preppy' por todas partes, llevando un polo entallado sin mangas en color blanco roto con una cremallera en el escote que llevaba bajada. Esta prenda la combinó con unos pantalones de traje con raya diplomática, con los que conseguía el conjunto perfecto para una ocasión como esta.

En cuanto al peinado, siguió esa misma línea del 'old money', con una coleta pulida con las puntas hacia afuera. Lo único algo fuera de lugar era el maquillaje, demasiado cargado para lo que era la estética global del look. Además, la cantante se encontró allí con su ex, el actor Miguel Bernardeau y no tardaron en señalar en las redes sociales que, a diferencia de lo que decía Ayuso en su última campaña, en Madrid sí que te puedes encontrar con tu anterior pareja.

aitana y miguel bernardeau a cuatro asientos de distancia en la caja mágica para que luego diga la ayuso que en madrid no te encuentras a tu ex — lou (@slxyangel) May 7, 2023

Sandra Gago

Sandra Gago en la final de la Mutua Madrid Open Getty Images

La modelo y mujer de Feliciano López estuvo presente por la zona VIP con un conjunto también en blanco. En su caso, Sandra Gago se decantó por un 'total look' crudo, formado por un traje que se le ajustaba a la perfección, formado por unos pantalones 'wide leg' y una americana 'oversize'. Para la joyería apostó por el dorado, mientras que en los accesorios prefirió el negro para crear un contraste bastante marcado.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez en la final del Open de tenis de Madrid Getty Images

Otra modelo que se dejó ver en los palcos de la final fue Nieves Álvarez, que acudió junto a su pareja, el empresario libanés Bill Saad. Para la ocasión, se decantó por un traje rojo, con una blazer 'oversize' y una camiseta un par de tonos más oscura por debajo. Para protegerse del sol, se puso unas gafas con cristales de efecto espejo en las que podemos ver cómo se reflejaba el campo.

Silvia Alonso

David Broncano y Silvia Alonso en el Open de Tenis de Madrid Getty Images

David Broncano y Silvia Alonso fueron tendencia en redes sociales al demostrar su amor con un casto beso en la zona VIP, aunque su look también es digno de admiración. La actriz fue muy diferente a todo el mundo y aun así acertó con un vestido verde y negro de croché.

Andrea Levy

Andrea Levi en el Open de tenis de Madrid Getty Images

Andrea Levy, concejala del grupo municipal del Partido Popular, fue otra de las personas que vimos en los palcos, llevando el look más informal y casual de todos. Para disfrutar del partido de la forma más cómoda, llevó una camisa de rayas en rojo y blanco con unos vaqueros y una camiseta de canalé de estilo polo. Para el maquillaje prefirió algo natural, pero le agregó una marcada sombra azulada.

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso en la final de la Mutua Madrid Open Getty Images

La bancada de los políticos estuvo hasta arriba con Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Miquel Iceta en la primera fila, aunque quien más destacaba entre ellos fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso también se decantó por unos cómodos vaqueros, pero le subió la formalidad con un chaleco azul marino y una americana cruda con raya diplomática.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda, belleza y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.