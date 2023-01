El athleisure llegó a nuestro armario para quedarse y convertirse en una de nuestras tendencias-no-pasajeras favoritas... ¡y no podemos estar más agradecidas! Este estilo aboga por la comodidad y por lucir prendas deportivas más allá de las salas de gimnasio que, combinadas con otras propuestas más formales, dan lugar a looks únicos y todoterreno con los que resistir con estilo a las jornadas maratonianas. Julia Roberts elevó este estilo en la presentación de la película Viaje al paraíso con un estiloso traje-chándal firmado por Gucci en colaboración con Adidas, pero otras famosas como Kendall Jenner tampoco han podido resistirse a la comodidad de esta tendencia.

Las sudaderas, los leggins y, por supuesto, las sneakers que ahora ya lucimos hasta en la oficina son algunas de las prendas básicas de este estilo a las que ahora sumamos las del après-ski. En esta cita invernal que se ha popularizado como el plan más chic tras disfrutar de un día deslizándonos (¡o no!) por las pistas de nieve, el dress code importa: indispensables las prendas de abrigo, pero en su versión más fashion. Esta combinación ha dado lugar a una tendencia que influencers como Marta Lozano no han dudado en probar.

Pero, manteniendo la filosofía athleisure, estas prendas calentitas, cómodas y muy trending han dado el salto de las pistas de esquí... ¡a la ciudad y no solo para los snow lovers! Más cuando es la tendencia perfecta para resguardarse de la bajada de temperaturas. ¿La clave para añadirlo a nuestro estilo? Apostar por diseños acolchados o impermeables, oversize, abrigos cozy, knitted sweaters, prendas en tonos blancos, negros o beige o, por el contrario, a todo color para mantener la más pura esencia de los bailes al caer el sol en las montañas. Por supuesto, el furry vuelve a ser una opción para acertar en el après-ski (y, si no, que se lo digan a la modelo Chiara Ferragni que lo elige para uno de sus looks).

Si seguimos los pasos de la influencer y empresaria italiana, podemos optar por una chaqueta furry en tonos neutros como esta de Sinsay con cuello perkins y mangas de puño acolchado. Su largura es perfecta para no renunciar al estilo, pero evitar que el frío del atardecer (en la pista o en la ciudad) se cuele en nuestro cuerpo.

Este abrigo está disponible en color beige. Imágenes cortesía de Sinsay.

Y si lo que queremos es una prenda más deportiva, esta chaqueta padded de Desigual es la mejor opción. En un llamativo color plata metalizado, su carácter acolchado y su ligereza la convierten en un imprescindible, más aún cuando podemos desmontar las mangas para convertirlo en un estiloso chaleco. Un dos en uno para la nieve y para el día a día

Con corte ‘oversize’, también está disponible en oro metalizado. Desigual

El calzado calentito, además de una apuesta segura para las jornadas de nieve, también lo es para los días en los que no apetecería ni salir de la cama por las bajas temperaturas. Más si en nuestro armario tenemos estas botas altas de Lefties con forro interior y suela track. ¡Y en el color tendencia para el calzado de la temporada!

La altura de la caña es de 30 centímetros. Imágenes cortesía de Lefties.

Para proteger nuestra cabeza del frío, no tenemos por qué recurrir a los clásicos gorros de lana puesto que, aunque cumplen con su función, no siempre son los más estilosos. Mejor apostar por cintas o por gorros de pelo, muy estilo furry como la propuesta violeta de Jo & Mr. Joe.

Este modelo no puede ser más calentito. Imágenes cortesía de El Corte Inglés.

Por último, pero no menos importante, la capa que llevemos bajo el abrigo también puede ser bonita, por si a primera hora de la tarde el sol nos permite estar desabrochados. ¿Nuestra apuesta? Un jersey con cuello largo, con jacquard de cenefas y con canalé en los puños, el cuello y los bajos.

Este modelo está elaborado con poliéster reciclado. Imágenes cortesía de Springfield.

