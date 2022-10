El look 'trampantojo' de Julia Roberts que despista a las que más saben de moda: ¿Traje o chándal?

Una de las grandes tendencias para esta temporada es el estilo 'atlheisure', es decir, combinar prendas deportivas con otras más sofisticadas para dar con el look más cómodo, pero con gusto, para el día a día. Sin embargo, esto está yendo demasiado lejos.

Ayer Julia Roberts y George Clooney fueron fotografiados llegando al plató de Jimmy Kimmel en Los Ángeles, donde fueron a promocionar Viaje al paraíso, la prometedora comedia romántica que ambos protagonizan y promete ser uno de los estrenos más importantes de esta temporada en taquilla.

En las fotos que hicieron los paparazzi no pudimos pasar por alto el look de la actriz, y es que antes de cambiarse para el programa, apareció por los estudios con uno de los looks más surrealistas que hemos visto hasta la fecha por su ambigüedad... ¿Es un traje o un chándal?

Aunque a primera vista parece un traje normal, las tres rayas tan distintivas de Adidas que llevaba tanto en el pantalón como en la chaqueta nos hacen pensar que puede ser en realidad uno de los chándales más estilosos que hemos visto nunca.

Este conjunto sale de la colección otoño-invierno 22/23 de Gucci en colaboración con Adidas, donde llevaron el concepto del 'atlheisure' al siguiente nivel, con vestidos de noche con aire deportivo o corsés que parecen sacados de la indumentaria de un equipo de hockey.

Esta alianza entre las dos firmas de moda da una vuelta de tuerca a la sastrería de la casa italiana, que ha fusionado el estilo deportivo de Adidas con los trajes de inspiración setentera, uno de sus sellos de identidad. En esta ocasión, Roberts apostó por un blazer y un pantalón de color beige, con rayas de color negro que recorrían las mangas y la pernera del traje, al que le acompañaban unos puños de peluche a contraste. Por debajo, la actriz llevó una camisa blanca y una corbata en color negro y puso el toque final con unos 'stilletos' de color negro.

Puede que este fuera el look en el que pensaba Martirio cuando cantaba su mítico "con mi chándal y mis tacones, arregla' pero informal", pero sin duda nos ha hecho ver el estilo 'atlheisure' de una forma completamente diferente.

