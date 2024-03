La infanta Elena reaparece en Sanxenxo con un look muy deportivo y el complemento tendencia de la temporada

Inseparable de su padre el Emérito Juan Carlos I, la infanta Elena no duda en acompañarle cada vez que este visita España. Así hemos visto a la mayor de los tres hermanos Borbones en Sanxenxo preparando las regatas del fin de semana, con un look deportivo náutico y una gorra roja que no hace más que confirmar que este es el color estrella para elevar cualquier estilismo durante la temporada.

El accesorio de moda por el que apuesta la infanta Elena

Por todas es sabida la relación de la familia Marichalar y Borbón con el mundo de la moda, reflejo de ello el éxito de Victoria Federica como icono de estilo en las redes sociales. Por eso no nos sorprende ver a la infanta Elena luciendo impecable sea cual sea la ocasión, incluso para un entrenamiento de regatas, ella sabe qué ponerse.

Uniformada con pantalón y chaleco azul marino, cuerpo polar en un azul más vibrante y zapatillas deportivas blancas (de estas que aman las 'royals'), la primogénita de Juan Carlos I ha puesto el punto 'fashionista' al look con esa gorra roja aprobada por el 'street style'.

La infanta Elena y su look deportivo de moda Europa Press via Getty Images

El rojo es el color de moda de la temporada y si bien hay quien se atreve a llevar estilismos monocromáticos con él, las más clásicas y menos arriesgadas prefieren incorporarlo en su día a día con detalles sutiles como medias, lazos, bolsos y por supuesto, gorras.

Por eso y porque nos ha encantado el toque de moda que ha incluido la infanta en su deportivo look, hemos fichado una gorra rebajada que tiene todo para ser el accesorio perfecto para convertirte en la prescriptora.

La gorra roja de moda de la infanta Elena Polo Club

De Polo Club, con diseño unisex y deportivo, en rojo clásico y con parche blanco en la parte frontal con el logo de la marca, será una pequeña inversión que convertirá tus estilismos más simples en algo digno de la realeza. (Precio: 14,99 €. Ref. 39048).

