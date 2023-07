El gran error de Eugenia Martínez de Irujo en la boda de Tamara Falcó

De la boda más mediática del año se sabe poco pues, por expreso deseo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, los móviles estaban prohibidos en la ceremonia y celebración y la finca 'El Rincón' se ha convertido en un búnker de alto secreto. Sin embargo, algunos asistentes no han podido evitar compartir sus estilismos de invitada antes de llegar al enlace dejándonos imágenes de todo tipo: aciertos y errores se equilibran en número, pero una invitada de renombre ha cometido el error más grande de la velada acaparando así la atención de la prensa y los asistentes y eclipsando a la novia.

No hay secreto alguno en quién es la invitada que ha metido la pata en la boda de Tamara Falcó pues te lo desvelaba en el título y es que sí, Eugenia Martínez de Irujo ha roto todo protocolo posible del enlace. No solo por compartir el look al completo en su perfil de Instagram, la aristócrata ha ido de blanco al enlace de la marquesa de Griñón y el empresario.

Tamara Falcó eclipsada en su boda por Eugenia Martínez de Irujo

El error de Eugenia Martinez de Irujo Instagram / @eugeniamartinezdeirujo

La XIII duquesa de Montoro si sabe de algo es de protocolo, por lo que no es casualidad el haber acudido de blanco con este vestido de inspiración medieval firmado por la diseñadora española Teresa Helbig con cuerpo y mangas en panal de abeja y falda fluida, adornado por plumas que simulan un águila en el centro del abdomen. Y sí, el vestido de Martínez de Irujo es blanco, aunque algunas defienda que es un amarillo muy claro, rompiendo así con toda ética de invitada.

El error en detalle de Eugenia Martinez de Irujo Instagram / @eugeniamartinezdeirujo

Sea como sea, lo que queda patente es el afán de protagonismo de la aristócrata en el enlace y lo ha conseguido. Desde aquí, a futuras invitadas de bodas damos un consejo: existen centenares de tonos en el arcoíris para vestir, aléjate de aquellos que se acerquen en exceso al blanco como rosas empolvados, amarillos rebajados o azules pálidos entre otros.

