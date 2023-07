Las claves del vestido de novia de Tamara Falcó con Iñigo Onieva

El vestido de novia de Tamara Falcó, marquesa de Griñón, diseñado en Nueva York por Wes Gordon, asesor creativo para la diseñadora Carolina Herrera, ha sido uno de los secretos mejor guardados hasta la fecha. El sábado ocho de julio fue el día elegido para dar el sí quiero en El Rincón, el palacio ubicado en Aldea del Fresno que heredó hace ahora tres años de su padre, el también marqués de Griñón, Carlos Falcó.

El vestido se ha confeccionado en tiempo récord tras el desencuentro de la marquesa con las diseñadoras de Sophie et Voilà hace apenas mes y medio. Sin duda será una pieza única y creada al gusto de la propia Tamara, con el que se siente bien y que ha generado asombro, en el sentido más positivo, en su círculo más cercano.

El diseñador de Carolina Herrera ha destacado en todo momento que "Tamara es una mujer estupenda, muy simpática y su familia y entorno más cercano también lo es. Hemos estado muy a gusto en todo momento", declaró recientemente.

En la preboda, entre risas dijo a los periodistas presentes en el Hotel Ritz que el vestido sería "blanco". Y recientemente confesó a la revista Hola que "la tela incorpora hermosos bordados a mano".

Por las pistas que hemos ido recopilando de los últimos looks que le hemos visto lucir a Tamara Falcó estas son las claves que sabemos sobre su vestido de novia:

Escote pronunciado

Los escotes en pico le sientan muy bien

Le gustan los escotes en pico, asimétricos, barco… A Tamara le gusta potenciar esa parte de su cuerpo y siempre que luce escote está muy favorecida.

Falda voluminosa

Momento en el que los invitados cantan a Tamara Falcó 'Cumpleaños feliz'. INSTAGRAM

Para celebrar su 40 cumpleaños se decantó por un vestido con aires nupciales. "Seguro que la gente cree que me estoy casando con este vestido, pero no pienses nada raro, es que me veía favorecida", le decía Tamara a Íñigo en el documental La Marquesa, durante la fiesta. Se trataba de vestido entallado del diseñador holandés Jan Taminiau, con una voluminosa cola de volantes de tul, lo que también nos da pistas sobre su look de novia...

Las joyas

En cuanto a sus joyas, Tamara Falcó llevará algo nuevo y algo prestado, según manda la tradición de todas las novias. Lo novedoso serán los pendientes personalizados que la firma Tous le ha fabricado; y lo prestado será la tiara que ya llevó Amparo Corsini, su cuñada, esposa de Manolo Falcó.