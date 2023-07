Los invitados a la boda de Tamara Falcó con looks sencillos e inesperados

Los invitados a la boda de Tamara Falcó han salido del Ritz camino a la finca El Rincón, el palacio ubicado en Aldea del Fresno que heredó hace ahora tres años de su padre, el también marqués de Griñón, Carlos Falcó. Algunos invitados van a la ceremonia y otros irán directamente a la fiesta a partir de las doce de la noche.

Hemos podido ver a Tamara con un semblante relajado y feliz y un maquillaje discreto camino de El Rincón.

Tamara Falcó antes de llegar a su boda Europa Press

Ya conocemos los estilismos de algunos de los invitados a través de sus redes sociales o en conexiones con programas de televisión que siguen en directo el evento del año.

Nuria Roca en la boda de Tamara Y ahora Sonsoles

Una de las primeras personas a las que hemos podido ver es a Nuria Roca junto a su Marido Juan del Val. La presentadora lleva un vestido rosa flúor de lentejuelas y como ella misma ha declarado al programa: "me he puesto encima todos los brillos del mundo, Tamara me dijo que era una boda en el campo pero no una boda campestre".

Marron y su pareja Arancha Morales Instagram

Jorge Marrón, más conocido como Marron, se ha fotografiado junto a su pareja Arancha Morales que también ha optado por un vestido cuajado de brillo en diferentes tipos de tonos 'oro', con zapatos a juego. Él lleva traje oscuro con chaleco y corbata estampada.

Juan Ibáñez, que da vida a una de las hormigas de El Hormiguero luce traje fit en tono azul marino con botines negros y gafas de sol.