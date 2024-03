Georgina lleva las chanclas de pelo más atrevidas que cuestan 1.500 euros

La moderación y la sencillez nunca han ido con Georgina Rodríguez. La empresaria no deja de mostrar en su cuenta de Instagram cómo es su vida de lujo, desde los viajes que hace en avión privado para asistir a las alfombras rojas más exclusivas hasta sus looks más atrevidos valorados en miles de euros. Aunque muchos siguen echándole en cara su ostentación, la 'celebrity' no ha cambiado.

Aunque ahora estemos inmersos en plena Semana Santa, sus post no han cambiado, combinando fotos de ella yendo a la iglesia con un vestido blanco largo extremadamente ajustado con looks semitransparentes en la limusina y acompañada por una de las firmas de bolsos más caras del mundo.

A diferencia de otras 'influencers', Georgina no solo nos enseña sus momentos más glamurosos, también escenas mucho más íntimas de su día a día a través de las historias de las redes sociales, ya sea haciendo ejercicio, pasando el rato con sus hijos o enseñando su look más cómodo para estar tranquila en su casa —o fuera de ella—.

Las zapatillas de estar por casa más caras de Georgina

Aunque lo que siempre nos llama la atención son sus bolsos caros o sus conjuntos extravagantes y apretados, esta vez han sido sus zapatos, que pese a no tener la elegancia de unas sandalias de alfombra roja, desde luego tienen el precio de unas.

El look 'comfy' de Georgina Rodríguez @georginagio

Para pasar un día relajado, la empresaria optó por unos pantalones 'jogger' en color oscuro con un top de manga larga a tono. Para darle un poco más de juego, le añadió un chaleco de piel, una gorra azul marino de polo y un bolso Birkin de Hermès muy parecido al que llevó el otro día Cristina Pedroche, cuyo modelo más barato cuesta 11.900 dólares.

No obstante, todo el mundo se ha quedado impactado con sus chanclas de andar por casa de Louis Vuitton. Se trata de las mule Pool Pillow Comfort, que alcanzan el precio de 1.490 euros, aunque ya no están a la venta, ya que son de la temporada FW21 de la firma.

Zapatillas mule Pool Pillow Comfort de Louis Vuitton Louis Vuitton

Actualmente, podemos encontrar un modelo más apto para la piscina —como su propio nombre indica—, ya que está confeccionada con nylon con el monograma. El modelo incorpora una mullida pala acolchada con una tira de velcro ajustable y una etiqueta en piel con el distintivo Louis Vuitton en relieve. Esta vez su precio es más bajo y varía entre los 820 y los 900 euros.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.