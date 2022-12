Georgina adapta el look de las Kardashian para el día a día con las botas tendencia de la temporada que no te puedes perder

Los últimos looks de Georgina Rodríguez están dando mucho que hablar y parece ser que la 'influencer' no piensa detenerse. Desde que salió a la luz su 'reality' Soy Georgina en Netflix, la novia de Cristiano Ronaldo ha querido emular a una de las familias más televisivas de la historia, las Kardashian.

Su estilo de vida, sus peinados, su vestuario... Todo lo que podía coger, Georgina lo ha tomado, aunque no haya sido del agrado de todo el mundo. Al igual que ellas, la 'influencer' también está muy presente en redes sociales, donde se ha dejado ver en varias ocasiones con looks que recuerdan mucho a los que últimamente ha llevado Kim Kardashian, algo que no ha gustado mucho a sus seguidores: "Chica, te estás esforzando demasiado, por favor, no eres una Kardashian, sé original, mantente humilde. Te admiro, pero esto es demasiado vulgar".

Esta vez, Georgina ha bajado un poco la temperatura en su viaje a Qatar, donde en este momento se encuentra el padre de sus hijos jugando el mundial de futbol y ha aprovechado para visitar una de las exposiciones de moda que se pueden encontrar en Doha, la capital.

Vestido de punto mini y botas altas: el look ganador de este invierno

La 'influencer' aprovechó para ir con su familia a la exhibición de Valentino que se puede visitar en el país, dejándonos el look estrella para esta temporada que, como no, está inspirado en las Kardashian.

En los últimos años, Kim Kardashian ha sido la gran imagen de Balenciaga, lo que se traduce en looks increíblemente ajustados en colores sólidos y potentes. Cómo olvidar aquel traje de la gala MET, en el que la 'celebrity' apareció de pies a cabeza (literalmente) vestida con un mono negro.

Hoy Georgina ha cogido esa idea y la ha adaptado para llevarla en invierno, pero de una forma más sexy y acorde con las tendencias actuales. Para ello, se ha servido de un vestido mini de punto y con cuello vuelto extremadamente entallado que enfatiza todas sus curvas. Sin olvidar, por supuesto el 'slick hair' que pusieron de moda las modelos más top del momento, como Bella Hadid.

Su forma de llevarlo no ha sido algo escogido al azar, más bien se trata de algo premeditado. Como calzado ha escogido unas botas altas blancas que, junto con el look completo, es extremadamente similar a los estilismos de las 'influencers' escandinavas que no paran de arrasar en redes sociales. Con estos dos básicos, Georgina ha conseguido formar el uniforme que llevaremos este invierno con el que es prácticamente imposible fallar.

