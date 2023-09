Georgia May Jagger debuta en la alfombra roja del Festival de Venecia con un look lleno de lentejuelas y transparencias

La segunda jornada del Festival de Venecia arrancó anoche con una lista muy selecta de invitados sobre la alfombra roja para el estreno de Ferrari, el biopic del piloto de carreras italiano Enzo Ferrari, fundador de la compañía de automóviles a la que dio nombre, que cuenta con representación de España y protagonizada por Adam Driver.

En el elenco también encontramos otros nombres conocidos, como Patrick Dempsey, Hugh Jackman, Penélope Cruz y Shailene Woodley. Sin embargo, los tres últimos no aparecieron por La Mostra para promocionar la película, dejándonos sin el increíble look de Chanel que nos hubiera dejado nuestra actriz.

La ausencia de grandes nombres nos permitió fijarnos más en las otras invitadas a la 'premiere' que, si bien no participan en la película, fueron unas de las afortunadas en poder verla antes que nadie con vestidos espectaculares.

Este es el caso de Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones, que desfiló por la alfombra roja con un espectacular look con las tendencias que no vamos a parar de ver durante todo el festival.

Georgia May Jagger en el Festival de Venecia Getty Images

La modelo, de 31 años, posó con vestido que, a primera vista, parece sencillo, pero su diseño guarda muchos detalles. La prenda que eligió no era solo negra y ajustada, también tenía una pequeña cola y estaba decorado de arriba abajo con lentejuelas.

Pero esto no lo es todo: el diseño contaba con un tejido transparente en la zona del vientre y la espalda, que a su vez tenía apliques de lentejuelas en forma de estrella, al menos en la parte delantera. Georgia May Jagger lo combinó con joyas plateadas, un bolso de mano a tono brillante y pintalabios rojo oscuro.

¿Por qué hay tan pocas estrellas importantes en Venecia?

Con el equipo de Ferrari formado por Adam Driver y el director Michael Mann, el glamour internacional ha llegado a Venecia. La película recibió una exención del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA para realizar promoción a pesar de la huelga de Hollywood, sin embargo, hubo varias excepciones. Penélope Cruz, que interpreta a Laura Ferrari, la esposa del piloto, no fue al festival aludiendo "motivos personales". Driver, por su parte, expresó su solidaridad con los huelguistas de Hollywood, según dijo en La Mostra.

