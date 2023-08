Rania de Jordania cumple 53 años: así viste una de las reinas con más estilo

Este jueves, Rania de Jordania cumple 53 años, aunque parece que el tiempo no pasa para la esposa del rey Abdalá II. La reina, que destaca por su labor humanitaria velando por las mujeres y la comunidad rural de su país se ha convertido en una de las 'royals' más queridas y aclamadas, con una imagen institucional impecable.

Entre muchas de sus facetas, Rania sobresale por su gusto exquisito por la moda y un estilo que rivaliza con el de la reina Letizia. Ambas monarcas se han convertido en un icono dentro de la realeza con 'outfits' que se buscan imitar al rededor del mundo y que tanto otras reinas como princesas ya han comenzado a implementar en sus agendas.

"Si hay algo que tenemos que reconocer a Rania de Jordania es su capacidad exclusiva de haberse convertido en un icono de estilo intergeneracional. La reina consorte jordana es conocida por su elegancia y su sentido de la moda impecable. La 'royal' es todo un referente a la hora de vestir, inspirando a toda la sociedad por lo que ya se ha vuelto costumbre mirar y fichar cada uno de sus looks en cualquier aparición pública", nos cuenta Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Con motivo de su cumpleaños, repasamos y copiamos algunos de los estilismos que han coronado a Rania de Jordania como reina de la moda 'royal' con Jesús Reyes, ya que como dice él mismo, "Rania pase por donde pase deja huella en la industria de la moda" llevando siempre "un toque sofisticado, elegante y que marca tendencia".

Caftanes modernos

Rania de Jordania con un caftán verde @queenrania/Instagram

Rania de Jordania inspira a mujeres de más de 50 años con looks que no solo valen para prácticamente cualquier ocasión, sino que nos enseña a llevar con elegancia prendas que no se nos habría pasado por la cabeza lucirlas en una ocasión especial, como los caftanes.

"La reina Rania de Jordania ha reinventado los caftanes tradicionales, presentándolas en telas lujosas y colores sofisticados, como el verde esmeralda, llevado por la reina consorte", comenta el estilista.

"Para inspirarnos en este look, hemos elegido este vestido en color verde de la marca española Love Story by Elena Navarro de su colección Primavera/Verano 2023, muy parecido, tanto en color como en estilo y corte, al que lleva Rania. En cuanto a zapatos, escogemos estos stiletto destalonados en piel metalizada con pulsera al tobillo de Scandal54, artera de mano en tonos neutros de Secret Loom y joyas de Lisi Fracchia".

Como truco de estilo, Jesús Reyes nos aconseja añadir un cinturón del mismo tono que los complementos, que "eleva instantáneamente un conjunto simple a un lookazo".

Look inspirado en Rania de Jordania Cortesía

Vestido 'efecto tipazo'

Rania de Jordania con un vestido rosa @queenrania/Instagram

"Los diseños de corte recto que no se ciñen al cuerpo son los ideales para todo tipo de cuerpos. Su figura simple y sencilla se completa con detalles en forma de bordados, como el que lleva la reina consorte. Un vestido sencillo, pero a la vez elegante e ideal para aquellas noches de verano en las que te apetezca arreglarte un poco más" comenta el CEO.

Para copiar el look, Jesús nos propone el vestido de Love Story by Elena Navarro Atelier y combinarlo con unos stilettos destalonados 'glitter' en un tono neutro para aportar más sencillez al look. Por último, lo completamos con joyas a juego y una cartera de mano bordada de Secret Loom.

Look inspirado en Rania de Jordania Cortesía

El morado como color estrella

Rania de Jordania con un 'total look' morado @queenrania/Instagram

"Rania también destaca por usar vestidos y conjuntos con estampados un tanto complejos; ya sea un estampado floral o geométrico (muy propio de ella), un diseño que, bien ejecutado, puede realzar tu estilo, la silueta y sofisticación".

Si queremos imitar el estilismo de la 'royal', el estilista apuesta por un vestido morado con zapatos destalonados en piel metalizada de Scandal54. Para las joyas, nos recomienda algo en tonos plata (la nueva tendencia) y un bolso de un color más oscuro al del vestido para dar contraste y algo más de atrevimiento al look.

Look inspirado en Rania de Jordania moda

Cuadros vichy, el estampado más favorecedor

Rania de Jordania con look de oficina @queenrania/Instagram

"El estampado de cuadros vichy es el estampado clásico por excelencia de la temporada primavera/verano. No hay 'royal' que se le resiste, por eso se ha convertido en un imprescindible de armario en toda regla. Copiamos este look de la reina Rania de Jordania, sin olvidarnos del estampado de moda y, por supuesto, 'Made in Spain' ".

Jesús Reyes nos recomienda este vestido de Love Story by Elena Navarro Atelier de su colección primavera/verano 2023, en tono azulado con cuadros vichy que proporciona frescura a la vez que elegancia. Lo complementa con unos stilettos destalonados en tono azul marino de Scandal54 y un bolso a juego. Finalmente, terminamos el look con unos pendientes plateados.

Look inspirado en Rania de Jordania Cortesía

