Florence Pugh vuelve a desafiar los límites con un vestido totalmente transparente que muestra su pecho

Durante los días que ha durado la Semana de la Alta Costura de París, hemos podido disfrutar de las grandes creaciones que los diseñadores de firmas de renombre han presentado para la próxima temporada otoño-invierno 23/24, desde el chic más francés de Chanel hasta las capas y capas de tul de Giambattista Valli.

A diferencia del 'prêt-à-porter', estos diseños no están hechos para engordar las tendencias, sino para demostrar la creatividad del director creativo en conjunción con los valores de la firma. Sin embargo, esto no significa que no vayamos a verlo puesto fuera de la pasarela, y es que las alfombras rojas son también su hábitat natural.

Muchas 'celebrities' acuden a estas presentaciones para apoyar a sus amigos diseñadores, porque les apasiona la marca o para coger ideas para sus próximos looks. Sea como fuere, siempre tenemos un 'front row' que merece la pena comentar.

Este ha sido el caso del desfile Valentino, el cual Florence Pugh nunca se pierde y siempre nos deja con un estilismo que termina dando la vuelta al mundo. Si el año pasado causó furor por un vestido rosa de tul semitransparente, este año ha subido la apuesta con uno aún más atrevido.

Florence Pugh en el desfile de Valentino HC FW23 Getty Images

Subida a unos altos tacones con maxiplataforma, la actriz llegó al palacio de Chantilly con un vestido de gasa azul, sacado de la colección de Alta Costura primavera-verano 23 de la 'maison' italiana, completamente transparente.

La pieza estaba formada por una capa y pequeñas mangas que, como cabría esperar por la ligereza de la prenda, dejaba su cuerpo totalmente al desnudo, algo que en el pasado no le ha supuesto ningún problema a Florence cuando se trata de moda. Transparencias aparte, el vestido también incorporaba un profundo escote y la espalda completamente abierta, adornada con un gran lazo negro detrás del cuello y que hacía juego con sus zapatos.

La protagonista de Midsommar aprovechó la ocasión para mostrar su nuevo cambio de look. Y es que si en la gala MET sorprendió con un rapado al cero, ahora ha decidido darle un toque de color y teñirlo de rosa pastel que, todo sea dicho, iba perfecto con el vestido y conseguía parecer una cenicienta moderna.

Florence Pugh y la polémica con su pecho

Siempre que la actriz reaparece llevando transparencias lo hace mostrando su pecho, pese a que después de esto le sigue un aluvión de críticas por parte de personas que piensan que su busto no es lo suficientemente bonito para que pueda mostrarlo.

Como adelantabamos antes, el año pasado nos dejó a todos con la boca abierta gracias a un impresionante vestido de tul rosa semitransparente, de escote halter y corte princesa con el que Florence parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, el encanto se rompió antes de llegar a las 12 de la noche, ya que en seguida las redes sociales se llenaron de comentarios machistas sobre el tamaño de sus pechos.

Tantos fueron los ataques que la actriz tuvo que salir en su propia defensa en Instagram: "Supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto. Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo (...). Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean".

"No es la primera vez y ciertamente no será la última que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres. Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los 'defectos' que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis 'tetas pequeñas', o cómo debería avergonzarme por tener un 'pecho plano'. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo", continuaba la actriz.

"Me hace preguntarme qué os pasó para estar tan contentos de estar tan molestos por el tamaño de mis senos y mi cuerpo. Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Fuimos criados para encontrar poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para ser ruidoso acerca de estar cómodo. Siempre ha sido mi misión en esta industria decir 'a la mierda y al carajo' cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo. Me puse ese vestido porque lo sé. Si abusar públicamente de las mujeres en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no lo sabe. Crecer. Respeta a la gente. Respetar los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos bonitos pezones...", sentenciaba.

Esta semana Florence asistió al desfile de Alta Costura de Valentino con uno de los vestidos más espectaculares que ha llevado hasta la fecha y su imagen es un recuerdo constante de que la moda también está hecha para reivindicar la libertad a la hora de ser y mostrarnos tal y como somos.

