Quién es Wes Gordon, el modista de Carolina Herrera y diseñador del vestido de novia de Tamara Falcó

Antes de haber cumplido la treintena, el diseñador de moda Wes Gordon se convirtió en el director creativo al frente de la marca de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Sin embargo, lo que nunca se habría imaginado este joven estadounidense amante de la moda es que solo cinco años después se convertiría en el responsable del diseño del vestido de novia de Tamara Falcó, que lucirá este sábado 8 de julio en su boda, celebrada en el palacio El Rincón, una finca que heredó hace ahora tres años de su padre Carlos Falcó, también marqués de Griñón.

Casualidad o no, lo cierto es que este giro de los acontecimientos vino dado por el renuncio de la firma de alta costura española Sophie et Voilà. A solo dos meses de que se produjera el enlace matrimonial entre la marquesa de Griñón e Iñigo Onieva, la marca bilbaína rompió su contrato con la hija de Isabel Preysler. Poco le duró el disgusto a la socialité y ganadora de MasterChef Celebrity, que puso rumbo a Nueva York para reunirse allí con la amiga íntima de su madre, Carolina Herrera, y Wes Gordon, para dar forma al vestido que lucirá en la que será, sin lugar a dudas, la boda del año.

De lo que no cabe duda es que tras los percances acaecidos en las últimas semanas, la colabora de televisión y rostro habitual de la revista Hola, se encuentra contenta con el diseño del que será su flamante vestido de novia. "Ha sido la prueba más maravillosa que he tenido. Los vestidos, los bordados, el equipo... Todo era fantástico. Me he sentido súper escuchada", comentó en uno de los primeros viajes de la madrileña a Nuevo York para asistir a las pruebas de su look nupcial. A lo que siguió, "mi madre se quedó encantada con el giro que ha dado el vestido. Me llegó a decir: por fin. Esto sí que es un vestido de novia", aseguró la hermana de Enrique Iglesias.

Wes Gordon, el pupilo de Óscar de la Renta al frente de Carolina Herrera

Si hay algo que poca gente sabe de Wes Gordon es que este diseñador de moda nacido en Chicago en 1986, ha sido toda su vid un apasionado de los diseños de Oscar de la Renta. Tanto fue así que tras acabar sus estudios en Reino Unido, concretamente en la prestigiosa escuela privada Central Saint Martins en la que también se formaron otras celebridades de la moda como John Galliano y Alexander McQueen, en la que se graduó con honores y se especializó en el armario femenino, se fue a trabajar al atelier del modista.

"Cogí todo el dinero que había ganado en una firma de abogados en el verano y me compré un guardarropa con piezas de Oscar de la Renta", relataba en una entrevista a la revista Time. Tal era su fascinación que le convirtió en uno de sus pasantes favoritos, de hecho, era quien le ponía en mano los alfileres, mientras el diseñador dominicano los colocaba en las telas que estaban sobre el maniquí.

A los veinte años, en 2009, debutó con la colección primavera-verano de su primera colección de línea femenina homónima, que fue recibida con los brazos abiertos por las tiendas más prestigiosas de Estados Unidos y Reino Unido, como los exclusivos almacenes Harrods, Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman, lo que le convirtió en un referente para las celebridades internacionales. A día de hoy, sus diseños los han lucido Meghan Markle, Michelle Obama, Katy Perry o Gwyneth Paltrow.

Además, como anécdota curiosa, contó en todo momento con el apoyo del que luego se convirtió en su amigo. Oscar de la Renta aplaudió en primera fila el primer desfile del que fuera su pasante. Tras un año como consultor, la diseñadora venezolana decidió cederle en 2018 la dirección creativa de Carolina Herrera, la marca que fundó en 1981 y de la todavía a día de hoy sigue siendo embajadora. A decir verdad, el legado de Carolina Herrera está en sus manos, pero parece que nada le detiene. El estadounidense lo tiene claro. La clave está en disfrutar de las pequeñas cosas que producen felicidad. Una canción, tu pareja, tus amigos, una deliciosa comida o una prenda de ropa que te haga sentir bien cuando reposa sobre tus hombros.