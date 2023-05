Tamara Falcó y el diseñador de Carolina Herrera detallan el "giro" que ha dado el traje: "Esto sí que es un vestido de novia"

Después de la tempestad llega la calma. Eso es lo que está pasando con Tamara Falcó y su vestido de novia. "¡Tenemos vestido!", exclamó la colaboradora hace unos días en El Hormiguero, donde explicó que ya se había reunido con Wes Gordon, que trabaja para Carolina Herrera, para que le diseñara su vestuario.

Falcó destacó que en su prueba en Nueva York estaban "Wes, su ayudante, que era una chica vasca, la patronista, la responsable de marketing... Había bastante gentío, pero fue fenomenal. Y, por lo menos, tengo algo que ponerme en mi boda...".

"Ha sido la prueba más maravillosa que he tenido. Los vestidos, los bordados, el equipo… Todo era fantástico. Me he sentido súper escuchada", comentó la madrileña.

Ahora, la marquesa de Griñón y el diseñador ha hablado en exclusiva con ¡Hola! y han dado más detalles. "Mi madre se quedó encantada con el giro que ha dado el vestido. Me llegó a decir: 'por fin. Esto sí que es un vestido de novia'", asegura Falcó.

"La musa nupcial de Tamara es Grace Kelly, así que intentamos crear algo que evocara ese aire y esa sensación de elegancia", asegura Gordon, que confirma que Tamara ya ha elegido el diseño final. "La tela es de una empresa textil española", desvela. "El vestido incorpora hermosos bordados a mano, que están inspirados en la tiara que llevará ese día, así como en sus flores favoritas".