Esta es la firma española de joyas que han llevado desde Gigi Hadid a Beyoncé

Los accesorios juegan un papel fundamental a la hora de crear un look. Y entre todos ellos, si tuviéramos que elegir sólo uno, nos quedaríamos con una joya especial.

Una buena joya es capaz de elevar cualquier estilismo, por básico o sencillo que pueda parecer. En este sentido, tanto unos pendientes como un collar o, aunque sean más sutiles, un buen anillo, darán ese toque extra de originalidad y brillo a cualquier 'outfit'. Conscientes del poder de estas piezas, las que más saben de moda saben que elegir ciertos diseños puede hacer que su look pase a ser un 'lookazo'. Ese ha sido el caso de Gigi Hadid.

La 'top model' sigue pisando fuerte en el entorno laboral. Actualmente está inmersa en uno de sus proyectos más especiales para el que ha viajado hasta Mumbai, para el lanzamiento de India in Fashion, en el Nita Mukesh Ambani Culture Centre. Para la ocasión lució un look protagonizado por una americana con solapa XL en blanco, con chaleco a tono y 'tank top'. Y a modo diferenciador del look, Gigi añadió un collar brillante que ha llamado la atención a nivel mundial, y que además pertenece a una marca española que si no conoces todavía debes descubrirla.

Se trata de una cadena de plata, bañada en oro con circonitas blancas. Gigi lo ha lucido con este look blanco y con su melena recogida en un moño 'wet' que dejaba su rostro al descubierto. A modo de 'make-up', ha optado por una sutil sombra de ojos y labial a tono. El collar pertenece a la firma PDPAOLA y, tal ha sido el éxito de la pieza, que ya está agotada en la web de la misma (aunque sí está disponible la versión de la pulsera).

Collar Tennis de PDPAOLA Cortesía

¿De dónde viene el éxito de esta firma española?

Sin embargo, no es de extrañar, ya que el éxito de esta firma española ha traspasado fronteras y ha conquistado incluso a 'celebrities' tanto nacionales como internacionales. En el (cada vez más amplio) listado de nombres encontramos a Bella Hadid, Hailey Bieber, Beyoncé, Taylor Hill, Katy Perry, Megan Fox, Elsa Hosk, Eva Longoria, Jessica Alba, Eiza Gonzalez o Chiara Ferragni. ¡Se dice pronto!

PDPAOLA es el proyecto de dos hermanos, Paola y Humbert, quienes "tomaron una decisión que cambió sus vidas en el año 2014: abandonar sus respectivos trabajos en arquitectura y finanzas para cumplir su visión de crear una marca de joyas que revolucionara la industria de la joyería", cuentan en su propia web. Así es como surgió esta firma que busca el equilibrio entre el mundo creativo y el empresarial. Tienen su sede en Barcelona y en sólo unos años han conseguido abrir puntos de venta en distintas partes del mundo, llevando el 'made in Spain' a nivel internacional. En el catálogo de la marca encontramos todo tipo de joyas (incluso personalizadas), hechas con materiales de calidad y en base a la sostenibilidad.

