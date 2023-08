Esta es la falda de Zara que hace tipazo y puedes combinar con todo

Cada vez que vamos de compras, buscamos prendas que nos favorezcan, de esas que te las pones y te sientes tú misma. Esas que dan la sensación de que nos las han hecho a medida, encajando perfectamente con la forma de nuestro cuerpo y yendo acorde a nuestros gustos y estilo. Esta pieza en Zara es un ejemplo de ello: una falda corta mini con bordados perforados, un diseño que en España está arrasando.

Falda blanca mini bordados perforados Zara

Un patrón de falda de longitud corta, más o menos por encima de la rodilla, es a lo que nos referimos, y es de lo que más se está llevando ahora. ¿Es porque estiliza? Sí, entre una de las razones. También es porque se amolda muy bien al cuerpo, un motivo más por el que las mujeres quieren tenerla entre sus estilismos de armario.

Comprobado está que, una vez que la tienes, le das un uso importante. Poniéndotela con una parte superior que vaya como conjunto a la falda, o con una diferente, con cualquiera de ellas irás perfecta. Y si ya le añades un bolso y unos accesorios, ya si que irás de fábula. ¿No la tienes todavía? ¿A qué estás esperando? (Precio: 29,95 euros / Ref. 7787/504).

Está disponible únicamente en color blanco y gracias a su acabado drapeado, la zona de las caderas queda muy bien recogida. Pero hay que tener cuidado con una cosa, y es que este producto suele tallar más pequeño de lo habitual. Por tanto, si eres una mujer de caderas anchas, lo mejor sería que te cogieras una talla más a la que llevas normalmente.

Así es como estarás más holgada y cómoda, y, por tanto, te moverás sin dificultad, porque no hay nada peor que sentirse incómoda. Si por el contrario eres una chica de caderas estrechas, no hay problema. En ese caso podrás cogerte tu talla estándar porque no tendrás problemas de incomodidades.

Falda blanca mini bordados perforados Zara

La textura es sedosa y ligera. Así es como se pasa menos calor, porque al estar la zona de las piernas aireada, estas no sufren de factores como el sudor, algo muy incómodo en temporadas como verano. Es un imprescindible de las vacaciones, sin duda.

