Una domadora, una diabla y una bruja: los looks más "wow" y extravagantes de Eurovisión 2024

Esta edición de Eurovisión no nos permite levantarnos del sofá de nuestro salón porque, cuantas más actuaciones vemos y más looks salen al escenario, más impactadas nos quedamos con las puestas en escena. Estos son los estilismos más místicos que han llamado nuestra atención.

La diabla, representada por Irlanda

Cuando aún no nos habíamos recuperado del traje de 'alta costura' con más de 63.000 cristales con el que nos conquistó Nebulosa y seguíamos tarareando "Zorra" en nuestra mente, nos hemos llevado el primer sobresalto de la noche con el look de Irlanda. Bueno, con los looks, para ser más exactas.

Bambie Thug representando a Irlanda en Eurovisión EFE

Aunque no sabíamos muy bien si al principio de la actuación ella sería la bruja de este ranking y, cuando terminó, nos sentimos partícipes de un acto satánico musical, lo cierto es que el look de Bambie Thug para interpretar 'Doomsday Blue', en representación de Irlanda, nos ha dejado tan confusas como atónitas. Comenzó reencarnando a Maléfica para quitarse la capa y convertirse en todo un demonio del siglo XXI, con un look más excéntrico, si cabe, que su elaborado maquillaje con el que no vamos a negar, ha conseguido a la perfección parecer poseída.

Bambie Thug representando a Irlanda en Eurovisión EFE

La bruja, una interpretación de Serbia

Con un una puesta en escena que, inevitablemente nos ha llevado a la actuación de Loreen en 2012 y con un outfit al más puro estilo de Nathy Peluso, Teya Dora se convertía en toda una bruja para representar a Serbia, con la interpretación de su tema 'Ramonda', en homenaje a la lila, un símbolo del resurgimiento serbio tras la Segunda Guerra Mundial, que tiene el poder de resucitar tras haberse marchitado.

Teya Dora representando a Serbia en Eurovisión con su tema 'Ramonda' EFE

Un estilismo recién salido del lado más oscuro de las rocas que decoraban el escenario, con mangas de encaje y falda de tul, pero fiel a una de las tendencias que algunas firmas como Givenchy han adelantado para este verano: las faldas asimétricas.

Y una domadora, de la mano de Italia

Como recién salida de un videoclip de Rosalía o de cualquier escenario de circo, a falta de una vara y los leones, Angelina Malno ha representado a Italia con el tema 'La Noia', una canción con toques de cumbia que ya cuenta con un remix en español, en el que ha participado Álvaro de Luna, y que nos invita a reflexionar sobre el aburrimiento y el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos.

Angelia Malmö interpretando 'La Noia' y representando a Italia en Eurovisión EFE

La italiana se ha enfundado en un estilismo de lo más sensual, empoderado y favorecedor, un mono con brillantes y cuello halter que le sentaba como un guante y realzaba al máximo su figura. Un look decorado con un cut out central bajo el pecho, que remató con unos manguitos a tono, que le daban un toque muy cañero.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.