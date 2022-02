Se notan las ganas de alfombra roja, de vestidazos, de tirar de eyeliner y de volver a galas llenas de glamour. El año pasado, la gala virtual de los premios Goya quedó un poco deslucida, con videollamadas, no siempre demasiado 'profesionales'. Todo eso quedó atrás, en esta edición han vuelto los tiros largos y hemos podido disfrutar de una maravillosa alfombra roja en el Palacio de las Artes de Valencia. Pero... ha habido de todo. Analizamos los mejores looks de pelo y maquillaje... y también los peores. Empezamos con los 15 que nos han enamorado; y a continuación los que no... De todo se aprende.

1. La gran Cate

Cate Blanchett Gtres

Si nos centramos solo en el maquillaje y el peinado, su look era impecable. Sin excesos, elegante y con ese tupé ladeado que tanto le favorece.

2. Paula Echevarría y su apuesta segura

Paula Echevarria GTRES

Ojo marcado y ligeramente ahumado en tonos negros y ocres, pestañas postizas, piel perfectamente iluminada. Escote brillante y bronceado; y melena pulida con raya en medio, Nada que objetar. Su look lo firma el maquillador Miguel Álvarez.

3.Inma Cuesta, rostro impecable y look "cómodo"

Inma Cuesta GTRES

Ojos marcados con eyeliner y labio rojo. Coleta baja con raya en medio. Inma estaba muy guapa, sencilla y favorecida, fue todo un acierto. Cuando le preguntaron por su look aseguró ir "cómoda y nada apretada".

4. Aitana y la elegancia natural

Aitana Sánchez-Gijón Gtres

El corte de pelo, el tono de piel, el color melocotón en mejillas y labios. Aitana nos ha enamorado.

5. La presencia de Michelle Jenner

Michelle Jenner Gtres

El corte bob engominado con raya a un lado, los ojos en tono marrón, el labio natural y las pestañas marcadas y con extensiones en los extremos. Espectacular.

6.Lucía Jimenez, algo seria pero muy elegante

Lucía Jimenez GTRES

Lucía apostó por una sencilla coleta alta y un maquillaje con ojo ahumado y labios con un tono que intensificaba el suyo natural. Solo le faltaba sonreír, el resto... lo bordó.

7. Cristina Castaño, imposible hacerlo mejor

Cristina Castaño GTRES

La melena, con textura y puntas trabajadas hacia adentro (puede que sea un falso Bob), la raya a un lado, los ojos trabajados en tojos oscuros, los labios naturales, la piel pulida... El maquillaje y peinado de la actriz ha sido inmejorable.

8. Mina el Hammani, casi imposible fallar

Mina El Hammani GTRES

A la actriz, a la que conocimos en la serie Élite, le sentaba de miedo la coleta con raya en medio, los labios nude y los ojos en negro y ocre con eyeliner difuminado.

9. Nathalie Poza, arriesga y gana

Nathalie Poza GTRES

Moño retorcido y alto, rabillo marcado, sobras tricolor, flequillo abierto... Un look redondo que favorecía muchísimo a Nathalie.

10. Penélope Cruz, impecablemente sencilla

Penélope Cruz GTRES

Colorete muy marcado, labios en tono melocotón, semirecogido naïf y un mechón perfectamente descuidado sobre el rostro. Nada estaba dejado al azar y Penélope ha deslumbrado. No arriesgó, eso es así.

11. Milena Smith, la capitana trueno

Milena Smith GTRES

Nos ha encantado su eyeliner en forma de relámpago. Su labio mate en color natural y su recogido con trenzas intercaladas. Eso es arriesgar y triunfar, Milena.

12. Queremos el corte de pelo de Belén Cuesta

Belen Cuesta GTRES

Ese corte de pelo no le queda bien a todo el mundo, a Belén sí, evidentemente. El flequillo desfilado sobre la frente le da un aire informal perfecto. Ojo no muy cargado y con mucha luz en el lagrimal y labio granate. ¡Acierto!

13. Brillante Juana Acosta

Juana Acosta GTRES

Podríamos decir que han sigo los Goya de los recogidos en forma de coleta. Juana también ha optado por él y le sienta de miedo. Lleva los ojos maquillados en azul a juego con su vestido, todo un acierto.

14. Belén Cuesta, menos es más

Belen López GTRES

La melena pulida de Belén, sencilla y sin capas; el maquillaje, que da todo el protagonismo a sus ojos, y el haber elegido una base poco cubriente que dejan sus pecas al descubierto es un 10.

15. Najwa Nimri, una rubia muy 'star'

Najwa Nimri GTRES

La melena rubia de Najwa le sienta muy bien. La acompaña con sombras grises y máscara muy marcada. Labios naturales y uñas negras. Un look redondo.

16. Jorge Motos. Grande por dentro y por fuera

Jorge Motos GTRES

Y si hablamos de looks arriesgados y acertados no podemos dejar de mencionar a Jorge Motos. Lució corte con volumen y tupé y aplicaciones de strass y perlas en la cara. No sabemos si nos atreveríamos a imitarte pero... ¡Nos encanta!

Y ahora... vamos con las elecciones menos acertadas. Lo sentimos



​1.Los tirabuzones de María Cerezuela

María Cerezuela GTRES

Ay, mira que nos cae bien la flamante ganadora del Goya a Actriz revelación. Pero ese recogido lleno de tirabuzones no nos acaba de convencer.

2. El azul de María José Llergo

María José Llergo GTRES

Creemos que la cantante galardonada con el Goya a la mejor canciónno acierta con la sombra azul tan marcada y con demasiado glitter.

3. Paula Useros y su recogido

Paula Useros GTRES

Paula acierta con el maquillaje pero el peinado no nos acaba de convencer. Tal vez en un evento más informal...

4. Blanca Portillo, más luz por favor

Blanca Portillo GTRES

A la gran Blanca le favorecería un tono de pelo algo más claro, que le de luz al rostro. El corte y el tono endurecen sus facciones.

5. Ana Milán, cuestión de cejas

Ana Milán GTRES

Creemos que se equivocó tanto en la elección del peinado como en algunos puntos de su maquillaje. Las cejas muy marcadas y perfectas le restan naturalidad y para los ojos hubiéramos elegido sombras de la gama de grises.

6. El tocado de Cristina Brondo

Cristina Brondo Sergio R Moreno

El tocado no nos encanta, pero es que además no destaca sobre la melena oscura de Cristina. Además, cuando vas al cine o al teatro con ese tipo de tocados, la persona que se sienta justo detrás... en fin. El punto de luz en el lagrimal abre la mirada y le queda genial.

7. El cardado de Zeltia Montes

Zeltia Montes GTRES

Una emocionada Zeltia Montes llevaba un look arriesgado con un tupé muy cardado y algo vintage. A nosotros nos nos ha convencido pero oye, para gustos...

8. Sofía Oria y su lagrimal

Sofía Oria GTRES

El maquillaje de ojos no favorecía a Sofía. La sombra plata en el lagrimal era demasiado intensa y no conseguía el efecto iluminador buscado, más bien creaba un efecto que distorsionaba la forma del ojo.

9. Verónica Echegui, la nueva princesa Leia

Veronica Echegui GTRES

El look a lo Princesa Leia de Verónica no le hacía justicia. Mejor sin capucha y enhorabuena por el Goya.

10. Oscar Jaenada, todo lo que tengo llevo

Oscar Jaenada GTRES

Las gafas de sol, el sombrero... La sencillez no es algo que vaya con el actor. En esta ocasión no nos convence pero seguro que en su próxima alfombra roja da en el clavo.