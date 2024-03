Errores y aciertos en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2024

Dulceida celebra por tercer año consecutivo los Premios Ídolo, unos galardones que premian a los mejores 'influencers' del año en diferentes categorías, como moda, humor, revelación, 'streaming' y demás categorías, además de, por supuesto, el premio al ídolo del año.

En esta edición, arrasaron 'tiktokers' y 'streamers', pero quienes más llamaron la atención del público fueron los exconcursantes de Operación Triunfo 2023. Los favoritos acapararon los flashes de la alfombra roja, llenando las redes sociales con sus looks y vídeos de sus actuaciones.

Con un 'photocall' lleno de sorpresas, analizamos los estilismos de quienes pasaron por él según el criterio de nuestra redacción, que no tiene que coincidir con el de nuestras lectoras y lectores.

Ko. Natalia

La cantante Natalia en los premios Ídolo 2024 EFE

Natalia posó delante de los fotógrafos en la alfombra roja con un vestido de Virginia Vald Ibiza, con un diseño que no terminaba de favorecer del todo a la cantante. La combinación de cuerpo de encaje con pedrería hasta la cadera y falda de tul de estilo 'boho-chic' no casaban con el maquillaje intenso de sus ojos.

Ok. Marta Soriano

Marta Soriano en los premios Ídolo 2024 EFE

La 'influencer' fue a lo seguro con un diseño de la colección otoño-invierno 23/24 de Isabel Sanchís. El vestido negro y recto pasaba de estilo minimalista y sobrio a uno de los más espectaculares de la alfombra roja gracias a los 'cut-outs' de la cintura y dos maxiflores en la cadera.

Ko. Sofía Surferss

Sofía Surferss en los premios Ídolo 2024 EFE

Sofía Surferss llegó con un espectacular conjunto naranja con trasparencias formado por una falda de tiro bajo, un microtop y unos manguitos a juego. El look es ideal para una fiesta en un 'beach club', sin embargo, resulta bastante informal para una gala de premios.

Ko. Samantha Hudson

Samantha Hudson en los premios Ídolo 2024 EFE

La actriz y cantante siempre llama la atención con su look y, en estos premios, no iba a ser menos. Hudson apareció con una camiseta de algodón de manga larga anudada por encima del ombligo, que combinó con una falda negra de vinilo de corte sirena, cinturón a la cadera y 'layering' de collares. Si bien no es el look ideal para una alfombra roja, Samantha fue completamente fiel a su estilo.

Ok. Susana Bicho

Susana Molina en los premios Ídolo 2024 EFE

Susana Bicho nos regaló uno de los mejores looks de la noche con un vestido satinado en rosa empolvado con escote asimétrico, transparencias y una gran abertura lateral en la falda de Natalia Però. El diseño, con flores rojas en el hombro y la cadera, resaltaba y favorecía el color de su piel. Todo un acierto.

Ko. Marta López Álamo

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en los premios Ídolo 2024 EFE

Un caso muy parecido al de Sofía Surferss fue el de Marta López Álamo, que acudió a los premios junto a Kiko Matamoros con un conjunto de red y brillantes de Claro Couture. De nuevo, se trata de un look perfecto para un evento más distendido en verano, pero no es apto para una entrega de premios.

Ko. María Patiño y Belén Esteban

María Patiño y Belén Esteban en los premios Ídolo 2024 EFE

El rosa fue el protagonista de los looks de María Patiño y Belén Esteban, sin embargo, ninguno nos terminó de convencer. Mientras que la gallega lo acompañó con una chaqueta que no pegaba con el vestido estilo Barbie princesa, el de Belén tenía demasiados elementos que llamaban mucho la atención y, al final, no sabías dónde posar la vista.

Ko. Mar Saura

Mar Saura en los premios Ídolo 2024 EFE

La actriz y modelo no acertó con la elección de su look: un mono de manga larga y cuello chimenea negro repleto de tachuelas Off-White. Lo combinó con unos guantes a tono y sandalias de tacón con calcetines.

Ok. Jedet

Jedet en los premios Ídolo 2024 EFE

Elegante, sencilla y mejor vestida, Jedet llegó para salvar la alfombra roja con un vestido de inspiración nupcial con escote palabra de honor, diseño acorsetado y plisado en la cadera. El tejido satinado le sumaba elegancia y lo convertía en un look de 10.

Ko. Lola Lolita

Lola Lolita en los premios Ídolo 2024 EFE

La reina de TikTok arriesgó demasiado con un look que fue muy criticado en redes: un top estilo bikini con tirantes anchos y copas rosas junto con una falda negra de cuero de tiro muy alto. Lo completó con un collar de brillantes que caía sobre su escote, llevando demasiados elementos que no casaban entre sí.

Ok. Naiara

Naiara en los premios Ídolo 2024 EFE

La ganadora de Operación triunfo 2023 acertó con su vestido que, a pesar de ser arriesgado, supo defender muy bien. El diseño, de escote 'halter' y una gran abertura en el pecho, estaba acompañado por una falda semitransparente. La cantante completó el look con un bolsito en forma de corazón.

Ok. Violeta

Violeta en los premios Ídolo 2024 EFE

Otra concursante de OT que arriesgó, pero acertó con su look, fue Violeta. La cantante apareció en la alfombra roja con un vestido de red dorada y brillantes con flecos negros que llevó sobre un body de manga larga negro. El estilismo lo completó con unas gafas de sol que le dieron el toque de gracia.

Ok. Laura Escanes

Laura Escanes en los premios Ídolo 2024 EFE

Laura Escanes protagonizó uno de los momentos 'wow' de la noche con un vestido de Ze García, con un impresionante escote en la espalda y 'side boob'. El diseño estaba acompañado de una cola y guantes.

Ok. Dulceida

Dulceida en los premios Ídolo 2024 Miguel Jaume Parera

La organizadora de la gala fue una de las mejores vestidas de la noche, como no podía ser de otra manera. Dulceida se decantó por un vestido blanco de inspiración 'bridal' de Ze García, con escote asimétrico, cola y plagado de rosas a tono por todas partes.

Ok. Violeta Mangriñan

Violeta Mangriñán en los premios Ídolo 2024 EFE

Otra que entró en el top 10 con su look fue Violeta Mangriñán, que no solo dio con el color más favorecedor para ella, sino que también se inspiró en uno de los conjuntos más icónicos de Zendaya, por lo que era imposible fallar. El vestido de Claro Couture en satén destacaba por su top esculpido estilo armadura.

Ok. Alba Paul

Alba Paul en los premios Ídolo 2024 EFE

La 'influencer' le dio la vuelta al tradicional traje con un top transparente con estrellas, consiguiendo un look más atrevido y llamativo que captó la atención de todos al instante.

Ok. Chanel Terrero

Chanel Terrero en los premios Ídolo 2024 EFE

Además de darnos una de las actuaciones más espectaculares de los premios Ídolo, Chanel también arrasó en la alfombra roja con un elegante vestido negro de manga larga firmado por David Koma. El diseño estaba adornado con un detalle plateado que recogía parte de la falda y creaba una gran abertura lateral.

