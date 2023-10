Dulceida lleva al extremo su último look en ropa interior

Para esta temporada, la tendencia marca los looks más atrevidos, en los que la ropa interior se vuelve protagonista. Muchas estrellas de Hollywood nos han ido enseñando diversas formas de llevar este estilo durante los distintos eventos del verano y, en los últimos meses, esta nueva moda ha terminado aterrizando en España.

Durante el Festival de San Sebastián, Natalia de Molina se atrevió a posar en sujetador en la alfombra roja con un look muy atrevido que dio mucho que hablar, pero que también convirtió a la actriz en una de las mejores vestidas de la edición.

Según dictan las pasarelas, para este otoño/invierno, las transparencias van a ser imprescindibles en nuestro armario, además de transformar nuestros sujetadores más bonitos en un top perfecto para cualquier ocasión. Sin embargo, Dulceida ha llevado este estilo al extremo.

La 'influencer' acudió a los premios Forbes España y fue la encargada de entregar el premio 'best content creator 2023' (mejor creador de contenido 2023) a Lola Lolita, con un minivestido que no dejó indiferente a nadie.

Dulceida en los Premios Forbes España 2023 @dulceida/Instagram

Dulceida apostó por un vestido corto con manga larga de Roberto Cavalli que pertenece a la colección otoño invierno 23/24 presentado en la Semana de la Moda de Milán el pasado febrero. Una de las principales características del look es que está hecho completamente de encaje, mostrando por completo la ropa interior.

La empresaria acompañó a la atrevida prenda con unos zapatos de plataforma a tono satinados y un bolso en cuero negro con efecto de piel de cocodrilo y un asa superior en forma de tigre decorada con cristales, también de Roberto Cavalli y con un precio de 1.950 euros.

Esta no es la primera vez que vemos este look, y es que, además de la pasarela, también lo ha llevado Doja Cat el pasado abril durante The Prince's Trust Gala en Nueva York, combinándolo con un cinturón acompañado de una maxihebilla de Pegaso a la cadera.

Como llevar la tendencia de enseñar la ropa interior en el día a día

Si bien esta es una forma muy atrevida de llevar los looks en los que se muestra la ropa interior, hay otras formas de lucirlo en nuestro día a día que no solo estemos cómodas con ello, sino que, además, es elegante.

Una combinación que hemos visto mucho en esta última Semana de la Moda de París en el 'street style' y nos ha enamorado ha sido la combinación de camisa con un 'bralette' satinado. Fue una de las opciones más repetidas en el 'front row' de Dior y, aunque es atrevido, es una buena forma de adaptar esta tendencia para el día a día.

Matilda Djerf con un look de 'bralette' satinado @matildadjerf/Instagram

