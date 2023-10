Estas son las mejores prendas multiusos para tus viajes de fin de semana

Con la entrada del otoño en España y la bajada de temperaturas en las últimas semanas, la maleta de nuestros próximos viajes invita a que se llene de prendas funcionales, que se adapten a temperaturas suaves y a posibles lluvias. Al final, la selección de looks tiene que ir en consonancia con el destino elegido y las actividades que giran en torno a él. Si no lo tienes muy claro, o crees que pueden varias los planes, la mejor opción es hacer un listado de las prendas multiusos que forman parte de tu armario.

Seis prendas cómodas para tus looks de viaje

Un trench, una sudadera, un conjunto de algodón, un vaquero y unas zapatillas de deporte no podrán faltar en tu bolsa de viaje. La idea no es otra que seleccionar las piezas más básicas del fondo de armario. He aquí nuestra selección:

1. Gabardina

Trench clásica, en verde militar. Zara.

Estamos ante uno de los básicos de todo armario preciado. La gabardina no puede faltar en tus viajes, sobre todo si vas a un lugar donde puede llover. Este modelo es de Zara, y cuenta con un cuello con solapa, manga larga acabada con trabillas, bolsillos delanteros y bajo con abertura en espalda. Está disponible en cinco tallas (XS, S, M, L y XL) y en dos colores (kaki y beige). (Precio: 59,99 euros / Ref: 8372/319).

2. Conjunto 'comfy'

Conjunto 'confy' en gris, con detalles volanteados. Poäng.

Este conjunto en gris perla es una de las nuevas piezas de la línea de Poäng para este otoño. Confeccionado en algodón y con detalles volanteados tanto en las mangas de la sudadera como en los bajos del pantalón, es perfecto para un viaje en tren o avión. (Precio: 140 euros ambas piezas-70 euros cada una).

3. Camisa 'Oxford'

Modelo en azul celeste, con bolsillo 'XL'. Massimo Dutti.

Otra pieza funcional que debes incluir en tu maleta es una camisa 'Oxford'. De estética masculina y detalle de maxibolsillo delantero, este modelo de Massimo Dutti será tu mejor aliado con unos vaqueros ajustados. Una prenda en tono celeste que está confeccionada en tejido 100% algodón y disponible en cuatro tallas (XS, S, M y L). (Precio: 49,95 euros / Ref: 5125/725).

3. Vaqueros

Jean, de tiro alto, en azul índigo desgastado. Mango.

Otro básico para viajar es un vaquero. No puedes preparar una maleta sin incluir por lo menos unos jeans, y si te caben, que sean dos. Esta pieza es de Mango, de tiro alto, tejido elástico y modelo 'Mom-fit'. Está disponible en seis colores y doce tallas (de la 32 a la 54) porque forma parte de la colección 'tallas grandes', de la firma española. Precio: 29,99 euros / Ref: 57014399-NEWMOM-LM).

4. Sudadera

Sudadera en blanco con logo de sol. Minteyes

En estaciones como el otoño, además de la pieza exterior, no debemos olvidarnos de una sudadera. Es la pieza clave para salvarte un día que bajen demasiado las temperaturas. Este modelo es de una firma alternativa española, Minteyes. Disponible en varias tallas, puedes lucirla con un pantalón, un jean, una falda e incluso sobre un vestido. (Precio: 45 euros).

5. Deportivas

Zapatillas multicolor inspirado inspirado en la estación de metro Altbahnhof. Hoff.

Junto con un botín plano o de tacón 'kitten', las deportivas son otro imprescindible de la maleta funcional. Este modelo, de la firma Hoff, está inspirado en la estación de Berlín Altbahnhof, combinando confort y modernidad en un diseño deportivo. Un modelo de piel y textil con una suela de goma reciclada de 3.5 cm. Disponible en cuatro tallas (38, 39, 40 y 42), puedes comprarlo en la tienda online de la marca. (Precio: 115 euros).

6. Bolso tipo 'shopper'

Bolso tipo 'shopper', de nueva colección, de la firma española Mercules. Cortesía de la marca.

Una de las claves al viajar es que el bolso grande puede hacerte las veces de bolsa de trabajo, por si tienes que llevarte la agenda o el portátil. Por ello, es importante elegir un modelo 'XL' en el que poder guardar varios objetos, además del móvil y la cartera. Este modelo se llama 'Diabolo', es de Mercules y está confeccionado en piel 100%. Disponible en cuatro tonalidades, puedes hacerte con él en la tienda online de la marca española. (Precio: 325 euros).

