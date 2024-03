Inés Fernández: "No he tenido una superingeniera ni una superejecutiva como referentes. Mi madre, maestra, es mi modelo"

En el mes de la mujer nos desplazamos a la fábrica internacional de L’Oréal en Burgos para entrevistar a su directora Inés Fernández. Pocos saben que bajo la dirección de una mujer y desde esta fábrica castellana se crean los productos que la marca Premium de cabello Kerastase vende en todo el mundo: Nueva York, Tokio, Pekín… Existen 38 fábricas de L’Oréal en el mundo, y Burgos es la principal de España y la top 5 del mundo en unidades. Los números hablan: más de un millón de unidades se producen a diario (323 millones en 2023), más de 600 empleados, 45 líneas de envasado y más de 3.950 referencias activas bajo la dirección general de una mujer.

Un caso de éxito "made in Spain" con energías 100% renovables por el que entrevistamos a Inés Fernández desde Mujer.es.

¿Qué significa dirigir la fábrica top 5 en unidades del grupo L’Oréal?

Un gran orgullo: hay 38 fábricas de L’Oréal en el mundo y la nuestra, Burgos, es la principal de España y top 5 del mundo, con un campus de 45.000 m2, con una ingeniería para el desarrollo sostenible en el área productiva enfocada al cabello. Siempre digo que nuestra misión es el servicio: hay fábricas cuya misión es reducir costes, o ser rentables en costes de explotación, nosotros nos centramos en el servicio a gran escala. Que nuestros clientes, los peluqueros, tengan a tiempo los productos profesionales que elaboramos: L’Oréal Profesional (42%), Kerastase (31%), Redken y Matrix (15%), y un 10% de productos de cabello para farmacia como Vichy, y La Roche Posay.

¿Cómo se consigue sacar un millón de productos al día con los estándares de la casa?

Para que te hagas una idea, tardamos entre 4 y 8 horas en la fabricación de un champú. El proceso empieza cuando recibimos las materias primas y artículos de acondicionado, y les hacemos un control de calidad antes de pasar a la fase de fabricación. En la fase de la elaboración del jugo, preparamos la receta fabricamos el producto posteriormente se envasa y finalizado este proceso se almacena para finalmente ser servido a nuestros clientes.

Nuestra misión es tener un servicio excelente y no hacerlo a cualquier precio, tenemos que cumplir nuestros compromisos tanto en sostenibilidad, calidad y seguridad

La fábrica de L’Oréal de Burgos Ana de Santos Gilsanz

¿Qué compromisos convierten a esta fábrica en referencia mundial en industria 4.0?

La seguridad con nuestros trabajadores y la calidad con nuestros clientes. Nuestros empleados se han convertido en referencia mundial en la industria 4.0. Los puestos han evolucionado, abandonando las tareas más mecánicas en favor del control de la calidad, el seguimiento de la producción y las propuestas de mejora continua, gracias a la tecnología de sistemas automatizados. En cuanto a la calidad, cada producto sale de la fábrica con más de 100 controles, tanto de las materias primas como del 'packaging'. Es un mercado muy cambiante que nos obliga a renovar cada año. El 30% de nuestro catálogo anual son nuevas referencias, con todo lo que supone. Y de aquí al año 2030 vamos a cambiar todo el portfolio de fórmulas para que sean ingredientes más respetuosos con el planeta y se encuentren en abundancia.

¿Cómo se puede producir mucho y ser sostenible?

Desde 2015 gracias a la central de Biomasa consumimos el 100% energías renovables. En 2016 obtuvimos la certificación "Cero residuos a vertederos"; en 2017 nos convertimos en la primera fábrica "waterloop" del Grupo a nivel mundial con un sistema de circuito cerrado que recupera y recicla el agua de su fase de producción; en 2018 comenzamos un plan de biodiversidad; en 2019 arrancamos el proyecto 'Burgos Green Lines' (un corredor sostenible de trenes y barcos para evitar el transporte en aviones y camiones convencionales); y en 2020 dimos respuesta en la pandemia del Covid-19 produciendo y distribuyendo gratuitamente gel hidroalcohólico.

Desde Burgos se produce todo Kerastase con energías 100% renovables. Ana de Santos Gilsanz

¿Cuándo os pasáis al 'refill'? Un millón de unidades diarias son muchos botes...

Embotellamos en plástico reciclado y tenemos grandes proyectos y retos en este apartado. En mayo tendremos una gran novedad en el mercado, el ecodiseño de nuestro top 1 en e-commerce: el "elixir ultime huile originale", que se produce aquí como estrategia para bajar el impacto del 'packaging'. También trabajamos en un programa de recuperación de los botes de coloración de aluminio de las peluquerías para poder dar un servicio de economía circular y reducir los residuos.

¿Cómo llegas a directora de esta fábrica referente de L’Oréal?

Nací en un pueblo muy pequeño de Segovia, Encinillas, y soy de familia humilde. Estudié ingeniería industrial en Madrid y en los últimos tres años de carrera ya empecé a trabajar en un proyecto de software de monitorización. Tras varios trabajos, vuelvo a Segovia como responsable del horno de perfumería en la fábrica de vidrio de La Granja. Empecé con 29 años y un equipo de 210 personas, todos hombres, excepto cuatro mujeres. Te puedes imaginar un poco el desafío… El primer año fue el más duro, porque eres una chica joven. Tras llevar 5 años en la fábrica y ya habiendo tenido a mi primer hijo, el grupo me ofreció ir al norte de Francia a implementar lo que había hecho en La Granja: estuve allí casi dos años hasta que supe que L’Oréal buscaba un perfil de Ingeniero y apliqué a la oferta de trabajo.

La razón de cambiarme y trasladar de nuevo a mi familia a España fueron los valores de L’Oréal. Empecé a trabajar embarazada de 8 meses de mi segundo hijo, sabiendo la empresa que enseguida tendría mi baja maternal.

Empecé en el comité de dirección concomo responsable de proyectos estratégicos… y, desde hace dos años, desempeño el puesto de directora y es un placer ver los hitos que estamos consiguiendo en producción y sostenibilidad.

Aquí la igualdad hombre-mujer está conseguida: en la fábrica, el 55% de mujeres tienen un puesto de responsabilidad.

Aún no es común que los maridos dejen todo por el reto laboral de la mujer

Siempre digo que a quien más tengo que agradecer es a mi marido, que me ha seguido y se ha adaptado. Yo soy una defensora de la igualdad y los equipos diversos. Es clave la conciliación, tienes que estar muy bien en tu vida personal para que en tu vida profesional estés bien.

¿Has tenido referente femenino en tu liderazgo?

No he tenido un referente profesional de una super ingeniera ni una super ejecutiva. Y, aunque suene ñoño decir que mi madre es mi referente, es precisamente que a ella no le diera nunca miedo desenvolverse en un mundo masculino, lo que ha hecho que yo nunca me haya planteado un techo de cristal, ni hasta dónde quiero llegar. Ella estudió Magisterio en su día y dejó de trabajar para cuidarnos, pero fue una de las primeras alcaldesas de la provincia de Segovia y siempre ha sido emprendedora: montó bares y un supermercado en los que nosotros trabajábamos

El compromiso de L’Oréal promueve la formación STEM en las alumnas desde la fábrica de Burgos. Ana de Santos Gilsanz

¿Qué compromiso tenéis con la formación STEM entre niñas? ¿En qué consiste?

Es un proyecto precioso que tenemos desde 2017 con la Fundación Asti, en el que nosotras cada año desde los puestos de managers, ingeniería, químicas y responsabilidad de laboratorios mentorizamos a alumnas de distintas edades (Tercero y Cuarto de la ESO y cursos de Universidad), que se inscriben en el programa para que les expliquemos en qué consiste nuestro día a día o lo que pueden hacer si estudian nuestras carreras. Yo soy ingeniera industrial: muestro entonces qué puede hacer en su vida una chica que estudie ingeniería industrial; también se les orienta, se les dan charlas y reciben ayuda con proyectos de la Universidad. También, dependiendo de su edad, vienen con nosotros para hacer proyectos. Muchas han terminado su carrera y algunas han trabajado o trabajan con nosotros.

