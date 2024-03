Nuria López la mujer que hay detrás de Kuka&Chic, la marca de belleza que todas quieren tener

Nuria tiene una energía que se contagia, nos cuenta su historia con el mismo entusiasmo que pone en cada consejo que da a sus seguidoras y clientas. Lleva más de 14 años alimentando sus redes y las necesidades de quienes hay al otro lado de saber sobre moda y belleza. No se quedó solo en eso, como ella dice "me tiré a la piscina" y hoy no solo está a flote sino que navega como nadie. A final de 2023 ganó el premio eBEAUTY a 'Mejor emprendedora por innovación y digitalización en sector beauty'. Hoy, su marca Kuka&Chic tiene más de 50 referencias de cosmética y maquillaje y agota todo lo que sale a la venta.

En 2010 creas el blog de mofa Like Princess by Kuka ¿Por qué sentiste la necesidad de abrir un blog de moda?

Yo trabajaba en moda, era 'personal shopper' en el Corte Inglés y luego estuve en firmas. Cuando llegaba a mi casa me relajaba muchísimo ponerme a escribir y hablar de moda y en aquella época estaba el boom de los blogs, así que decidí hacerme mi propio blog de moda y hablar de lo que a mí me gustaba. Era un diario con mis ideas de moda: cómo combinar esta prenda con otras, mezclar estilos... Lo hacía durante el fin de semana

Trabajabas todos los días de la semana entonces

Es que para mí era un hobbie y luego me hacía fotos, la subía al blog... me encantaba.

Ahí te sentiste un poco influencer...

Sí, puede ser. La gente me escribía, me preguntaba por prendas agotadas, incluso se acababan las que yo sacaba. Yo no cobraba nada hasta que un día las marcas se empezaron a poner en contacto conmigo.

...Y decides que no te parece suficiente el universo de la moda... y empiezas en el mundo 'beauty'. Son dos áreas tan potentes que me imagino que ya tendrías que dedicarte solo a eso...

Para mí la moda y la belleza están muy vinculadas. Por ejemplo ves a una mujer vestida con un look low cost, con una piel bonita y un maquillaje sencillo pero bien hecho y está preciosa, y luego ves a otra mujer que lleva un dineral encima (en ropa) y tiene la piel apagada y descuidada y el conjunto no es armonioso. Además, también empezaron a interesarse por las cremas que usaba o cómo me hacía tal maquillaje, empecé a meterme en instagram, a hacer vídeos... Yo hablo de forma natural para una mujer que lo mismo se maquilla que pone un lavavajillas o va al parque con los niños... Quiero llegar a esas mujeres normales con las que todas nos identificamos.

Pero claro una cosa es elegir ropa bonita y hablar de qué combina con qué y otra fabricar cosmética con la cantidad de competencia que hay y los estándares de calidad que se exigen...

Empecé en instagram a hablar de belleza, de qué cremas me gustaban y cuáles no, para qué tipo de piel... y a raíz de ahí se puso un laboratorio en contacto conmigo porque yo, por ejemplo, sacaba una crema de Dior o una crema de Lancaster y se agotaba. Me propusieron trabajar para mí y sacar mis propios productos. Yo soy esteticista y sé lo que me gusta, sé lo que quiero y entiendo de tipos de pieles. Sé cómo asesorar a cada persona, sabía en el jardín que me metía y me tiré a la piscina, pero claro cuando me dijeron lo que costaba la piscina...casi me ahogo.

La mujer que escucha a las mujeres

Empezaste siendo un poco conservadora, con pocos productos

Empezamos con tres. Me basé en mi propia experiencia y en los que más necesita es la piel: colageno, vitamina C y un buen contorno de ojos.

Pero las cremas llevan más activos...

Yo lo que quería era un regenerador para la piel, no que me la mantenga, quería resultados...Los productos llevan la concentración máxima permitida por la Agencia Europea del Medicamento. Los resultados se ven en seguida y a los 15 días se agotó todo. Hemos ido creciendo algo exagerado que no es ni medio normal. Las clientas unas a otras se iban contando

¿Cómo fueron llegando las demás referencias?

Yo estaba obsesionada con la higiene, es básico tener la piel limpia y eso hará que tengamos mejores resultados con los tratamientos posteriores que usemos. A raíz de la higiene ¿qué es lo que queremos todas? Rellenar arrugas, ácido hialurónico... Y así voy añadiendo un producto detrás de otro, siempre en comunicación con el laboratorio (español) que los fabrica.

¿Cuántos productos tienes ahora?

Ahora con el maquillaje vamos ya por casi 50 referencias.

Esa es otra...maquillaje, desde principios de año también tienes línea, ¿cómo te da por meterte también en este berenjenal?

Yo voy a demanda de lo que la clienta me pide y pedían maquillaje. Pero claro yo también quería que el laboratorio estuviera vinculado y cada referencia que sacamos de maquillaje está revisada por el laboratorio que hace las cremas.

En los productos de maquillaje no me quería venir arriba, quería tener una línea perfecta que toda mujer se pueda permitir y que no tenga un coste para ella elevado. Lo hemos conseguido en el packaging que entra por el ojo, pero luego el producto es de una calidad buenísima. Se fabrica en Milan, que es la cuna del maquillaje y es donde están los pigmentos más potentes y más fuertes.

Hemos empezado por lo básico, que ha sido un colorete, dos iluminadores gloss, paleta de sombras... Yo quería algo para el día a día, dinámico. Ahora vamos a seguir creando y estamos trabajando la colección de verano y Navidad 2024.

¿Cómo ha sido la respuesta de las clientas?

Muy bonita, tengo clientas que no se han maquillado en su vida y ahora me dicen "me pongo hasta sombras, me veo guapísima". No nos quedamos solo en lanzar productos, también hago cursos de maquillaje gratuitos en la tienda, doy consejos... Siempre estoy al otro lado.

¿Tus puntos de distribución cuáles son?

Web y tienda física en Alicante (Muchamiel). Es más exclusivo, más personalizado...

Y la moda la has dejado un poco de lado...

No, no la dejo porque quiero que mi instagram sea dinámico, igual que te voy a dar una clase de maquillaje en tienda o te doy una charla con trucos de maquillaje, luego me visto y te enseño ropa.

¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos?

Pues de momento estamos ampliando la cosmética y el maquillaje y nos queremos centrar en eso. Tenemos previsto lanzar bombazos.

¿Cómo te organizas para trabajar?

La verdad es que estoy trabajando 24x7. Me levanto a hacer deporte, a partir de ahí a cambio el chip y ya empieza la aventura.

Cómo son tus cursos de maquillaje

Se basan en sacarnos partido y en transformar el maquillaje de día en uno de noche. Todo muy práctico. Algunas clientas se emocionan porque nunca se habían visto así.

Te imaginabas llegar a este momento y tener tu marca, la tienda, el reconocimiento...

No, es un sueño cumplido. Fíjate que hay personas que me reconocen por la calle y todo y me piden fotos. Es muy emocionante todo, hay mucho trabajo detrás pero es mucho mejor de lo que me imaginaba.