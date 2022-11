El vestido tul de Forte de Nuria Roca que llevarías a cualquier cena navideña

Cada vez estamos más cerca de la Navidad y tenemos que pensar en los looks que queremos llevar para celebrarla. Comidas familiares, cenas de empresa y amigos. Demasiado evento en tan poco tiempo, y a veces resulta abrumador. Pero tenemos una selección de prendas top que funcionarán para estos días en los que no pararemos.

Un look que no falla y que nos salva de cualquier apuro es el mítico vestido negro que podemos combinar con cualquier complemento y darle ese toque elegante y sofisticado.

La presentadora, locutora y escritora lució durante los Premios Antena de Oro un look simple, sencillo, pero muy elegante, con el que podemos inspirarnos para nuestras cenas navideñas.

Nuria Roca optó para la ocasión un vestido estilo tul en color negro con detalles en pedrería y transparencias que le daban ese toque chic, pero elegante a la vez.

Nuria Roca en los Premios Antena de Oro GTRES

El vestido tul es ya todo un clásico para muchos armarios. Es una pieza que va más allá de las novias y bailarinas. Este outfit con el que salió galardonada tiene como protagonista la tela tul, hecha de hilos de seda, algodón o materiales sintéticos como el nylon, muy fino y delicado. Es un tejido bastante cómodo por su elasticidad.

La prenda forma parte de la colección de forte_forte y tiene un precio rebajado de 696.50 euros. Puedes encontrarlo en negro, pero también en rojo. Además tienen una colección bastante amplia de novedades ideales para estas fechas, como vestidos lenceros en distintos colores, 'jumpsuits' en terciopelo, vestidos midi y hasta 'kaftan' en colores plateados.

Vestido tul por 696.50 euros forte_forte

Combinó este elegante vestido con un total 'look black' con botas estilo calcetín, un clutch y americana en terciopelo. ¡Qué no se diga que no se puede ir cómoda e ideal! Con este outfit, Nuria Roca nos ha demostrado una vez más que lo simple y sencillo muchas veces triunfa, y que menos es más.