Cómo conseguir el abrigo perfecto: así dicen los expertos que tiene que ser

Llega el invierno y el abrigo se convierte en nuestro mejor uniforme, no solo para ir abrigadas (que es su principal función), sino para conseguir looks elegantes y a la última sin pasar ni gota de frío. ¿Es posible? Es posible. Sin embargo, a la hora de comprar uno de estos diseños, y con toda la cantidad de opciones que tenemos en los escaparates, resulta complicado elegir uno que se adapte a nuestro presupuesto.

Para salir de dudas siempre podemos seguir los consejos de los que más saben del tema, los asesores de imagen. En Mujer.es hemos hablado con Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, para conocer las reglas básicas para dar con el abrigo perfecto y que el resultado sea 100% el que deseamos. ¿Tomas nota?

Elige el corte del abrigo según tu morfología

"Que te sientas con él perfectamente es lo primero que debes tener en cuenta. No dudes en probarte todos los abrigos que veas que te gusten y en distintas tallas, porque, hoy en día, las marcas conocidas, e incluso las firmas artesanales, no utilizan el mismo patrón y en una marca tendrás la 'M', por ejemplo, y en otra la 'L'. No pasa nada, es normal por esto que explico", detalla Jesús Reyes.

Es importante conocer nuestro tipo de cuerpo. ¿Cómo elegir?

Para morfologías como las columnas, rectángulos, reloj de arena y triángulos: "los abrigos con hombros armados, hombreras, largos y corte en la cintura, es decir, que traigan cinturón para ceñir la cintura y marcar silueta; serán vuestras mejores opciones", asegura Reyes. "Os gustaréis en el espejo y os veréis cómodas con este corte".

"los abrigos con hombros armados, hombreras, largos y corte en la cintura, es decir, que traigan cinturón para ceñir la cintura y marcar silueta; serán vuestras mejores opciones", asegura Reyes. "Os gustaréis en el espejo y os veréis cómodas con este corte". Para morfologías como los óvalos y triángulos invertidos: "los abrigos con corte helénico, que tengan el corte debajo del pecho y luego caigan hasta debajo de las rodillas, serán una apuesta segura. Estilizan mucho más estas siluetas", explica.

Cómo elegir un buen abrigo Imaxtree

Elige el color adecuado

No hay duda. Los colores neutros son siempre los más acertados. En este sentido, Jesús Reyes defiende los diseños en negro, escala de grises, blanco o blanco roto, cremas o camel como la mejor opción, pero también es importante saber si lo buscas más para el día o para la noche. Si sigues la regla de estos colores "encontrarás un abrigo todoterreno que te pegará con, prácticamente, cualquier estilismo", detalla.

Si, por el contrario, optas por un abrigo de un color diferente, aunque irás a la última tendencia, no será un fondo de armario. "Mi consejo es que se invierta el dinero en otras prendas más 'trendy' (vestidos, camisetas, pantalones, blazers...)", aconseja el periodista.

¿Cuánto dinero invertir?

"Invertir en un buen abrigo es fundamental para completar tu fondo de armario de invierno. A partir de los 100 o 120€ (en Black Friday y rebajas puedes encontrar el mismo modelo por mucho menos) tendrás opciones de calidad", nos cuenta el experto.

Por ello, debemos fijarnos en detalles como las hombreras bien armadas, los botones (dorados, por ejemplo, y que las mangas también lleven), que tenga forro y, en general, en los acabados, que estén bien rematados.

El color negro es un fondo de armario Imaxtree

Cuida tu prenda

Como 'tip' extra, Jesús Reyes recomienda llevarla una o dos veces por temporada a la tintorería. Asegura que este gesto nos ayudará a tener el abrigo 'como nuevo' para más de dos temporadas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.