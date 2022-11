Cómo conseguir ropa gratis en Shein

Shein se ha convertido en una de las tiendas de ropa más potentes del mercado, rivalizando con grandes gigantes como Zara o Primark incluso sin tener una tienda física. Este comercio online fue el que nos hizo perder el miedo a comprar prendas por internet y, gracias a su amplia oferta, se ha convertido en la web favorita para muchas personas.

Sus estrategias para captar clientes es muy clara y efectiva: por un lado se dedican a clonar la ropa que llevan las grandes 'celebrities' (al igual que hace Zara con los diseñadores), mientras que por otro, analizan las tendencias de cientos de países para lanzar las piezas de ropa más deseadas por todos. De hecho, según la propia jefa de marketing de Shein, Molly Miao, esta firma lanza a través de su web entre 700 y 1.000 artículos nuevos al día.

Otro de los grandes logros de la marca y por lo que muchas personas la prefieren frente a otras, es por su amplio tallaje. Shein puede enorgullecerse de sacar prendas muy en tendencia hasta la talla 52, o lo que es lo mismo, una 4XL. Pero no solo se nutre de ropa, la tienda online también incluye en su catálogo accesorios, zapatos, bolsos, maquillaje (otro de los 'best sellers') y decoración.

Así es como puedes conseguir ropa gratis en Shein

Entre otras de sus particularidades, la firma ofrece un programa de prueba gratuita y sin tener que pagar ni un solo céntimo. Suena bien, ¿verdad?

Y no te creas que es solo una prenda barata y fea que no consiguen vender, puedes escoger tu misma un máximo de 3 artículos a la semana y para ello hay que seguir los siguientes pasos:

1. Accede a tu cuenta y en el centro personal, busca el apartado "otros servicios". En el desplegable pinchamos en el "centro de prueba gratuita" y y seleccionamos aquellos que más nos gusten (máximo 3 a la semana). A continuación pulsamos en "Prueba Gratuita".

2. Selecciona tu talla, rellena la información de envío y pulsa en aceptar. Ten en cuenta que la dirección de entrega debe ser consistente con el país asociado a la web. Si no es así, no podrás realizar la solicitud.

3. En la sección "Mi prueba gratuita" de antes podemos comprobar si hemos sido uno de los seleccionados para recibir lo que hemos pedido, apareciendo el estado como "aprobado". Si no hemos sido elegidos, el estado será "revisión fallida". Una vez aprobada, recibiremos las prendas en unas semanas.

Debes de tener en cuenta de que si has sido seleccionado, debes realizar un comentario sobre el artículo recibido, incluyendo referencias al material, la textura y la calidad, además de fotos y una descripción detallada. Todos los informes que pasen la inspección de la firma, serán marcados como "Informe de Calidad" y los premiarán con 100 puntos.

Si tu cuenta no cumple con los requisitos o no quieres seguir este proceso, Shein cuenta con dos programas de 'microinfuencers'. El primero es SHEINgal, al que al que cualquiera puede presentarse y, si la eligen, podrá recibir ropa gratis "a cambio de mostrar sus looks favoritos en Instagram y Youtube". El segundo, por otro lado, es SHEGLAM y solo está disponibles para quienes ya sean 'influencers' en redes sociales.

