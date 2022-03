Marzo es el mes de la primavera y, por tanto, son muchas las 'celebrities' e 'influencers' las que se están adelantando a la próxima temporada al hacer sus nuevos fichajes 'fashion'. Desde Pilar Rubio y su vestido 'boho chic' hasta Tamara Falcó y la combinación "todoterreno". ¿La última en mostrarnos el suyo? La 'influencer' María Fernández-Rubíes, que se ha comprado un nuevo vestido de rayas de Mango que es tendencia y muy versátil y, por tanto, se convierte en una magnífica inversión.

Aunque es cierto que en primavera empezamos a disfrutar de unas temperaturas más agradables, esta estación no deja de estar considerada como una época de entretiempo, en la que las lluvias y los días fríos todavía tienen mucho recorrido. Es por ello que contar con un vestido midi y de manga larga en nuestro armario es imprescindible pero si además es de una firma 'low cost' y cuenta con uno de los estampados que más triunfarán esta temporada, ya sí que sí tiene todo lo que necesitamos.

La 'influencer' María Fernández-Rubíes, íntima amiga de María Pombo y considerada una de las grandes referencias estilísticas en Instagram, ha sido quien nos ha descubierto este vestido del que te hablamos.

La creadora de contenido ha compartido un nuevo post en su perfil de Instagram en el que aparece haciéndose un 'selfie' en el espejo y luciendo este diseño de Mango, que tal y como podemos ver en la imagen sienta como un guante, aunque lo llevemos con zapatillas.

Se trata de un vestido con estampado de rayas diagonales en color blanco y negro, que es una de las máximas tendencias de la primavera, y confeccionado en tejido de punto de canalé que se ajusta al cuerpo gracias a su diseño entallado. Cuenta con un corte midi, cuello redondo y manga larga y, aunque pertenece a la colección de fiesta de Mango y es precioso incluso para llevarlo con unas sandalias de tacón, tal y como proponen desde el 'lookbook' de la marca, también es ideal para nuestro día a día.

Vestido de rayas blancas y negras de Mango Cortesía de Mango

María Fernández-Rubíes apuesta por llevar su vestido con unas zapatillas Converse, en concreto el modelo clásico de Chuck Taylor All Star, en color negro., y el resultado es inmejorable.

El diseño lo encontramos disponible en la tienda online de Mango a un precio de 39,99€ pero, ojo, está empezando a agotarse en algunas tallas.