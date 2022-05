El top de tirantes cruzado de Berhska que cuesta menos de 10 euros y adoran las prescriptoras de moda danesas

El negro es un color que, inconscientemente, asociamos a los meses fríos y las bajas temperaturas. Si bien es cierto que da más calor que las tonalidades claritas (siendo el blanco en color estrella del verano año tras año), se trata de un tono atemporal que también podemos seguir llevando durante la primavera, si sabemos cómo hacerlo, claro.

Un look 'total black' (es decir, formado por prenda superior e inferior de color negro), es sinónimo de acierto a nivel estilístico, ya que no solo favorece la silueta, sino que es capaz de aportar un extra de elegancia. En el 'street style' de Copenhague, estos looks a la par cobran protagonismo.

En concreto, hay un 'outfit' visto en la capital danesa que nos inspira de cara a esta temporada y que nos da toda una lección a la hora de lucir este color de manera adaptada a las nuevas temperaturas.

Se trata de un look protagonizado por un top de tirantes cruzados a modo 'halter' con un 'cut-out' en la parte delantera creando así un escote de lo más original. Es importante destacar que este tipo de aberturas son una de las grandes tendencias de 2022 y que incluso las 'celebs' más elegantes ya han recurrido a ellos, como es el caso de la reina Letizia que los llevó en un vestido de color fucsia que estrenó hace tan solo unos días.

Para conseguir el 'total black', las chicas danesas proponen llevarlo con un pantalón de efecto piel (que es un imprescindible en cualquier armario) y "romper" el monocolor con unos botines blancos de punta cuadrada. Además, añaden un cinturón con hebilla XL dorada y pendientes a juego. Y, por supuesto, el accesorio que no puede faltar en los días soleados: las gafas.

Copia el look: 'total black' Mujer.es / Canva

¡Copia el look!

Nuestra propuesta para copiar el look en versión 'low cost' (y asequible para todos los bolsillos) es la siguiente: