El traje de Zara que llevarás los días de lluvia para conseguir un 'lookazo' (y que no es negro)

Estrenamos la primavera con días pasados por agua, pero eso no significa que tengamos que renunciar a llevar "lookazos", ¿o no? Si eres de las que quiere seguir luciendo un estilismo original y que vaya más allá de la clásica gabardina, chubasquero o botas de agua, toma nota de este 'outfit' que hemos visto en el 'street fashion' de una de las capitales de la moda más inspiradoras: Copenhage.

Se trata de un look alegre (y a todo color) que podemos llevar tanto para el fin de semana (que está a punto de llegar) como para ir a la oficina (y, de paso, disfrutar de un buen 'afterwork').

Este estilismo del que te hablamos está protagonizado por un traje de color azul 'baby', que será tendencia esta primavera 2022, así como por una camiseta básica blanca y unos botines marrones de tacón con plataforma para darle ese toque extra de elegancia al look (aunque recuerda que siempre lo podrás llevar con zapatillas, si prefieres ir más cómoda). ¿Y lo mejor? Hemos encontrado estas prendas prácticamente iguales.

Y, por supuesto, el accesorio que no puede faltar para los días de lluvia es, sí o sí, el paraguas. Este look de 'street style' propone un diseño transparente, y nos fascina. Y, por supuesto, si quieres rematar tu estilismo (este o cualquier otro), no debes olvidarte de escoger una bonita funda de móvil con cuerda de abalorios de colores.

¡CopIa el look!

Nuestra propuesta para copiar el look en versión 'low cost' (y asequible para todos los bolsillos) es la siguiente: