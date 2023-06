Este el vestido de 18 euros para imitar el 'look' con el que Georgina ha conseguido 4 millones de 'likes'

Los hijos mellizos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de cumplir seis años y, para no perder las buenas costumbres, lo han celebrado con una fiesta familiar que la jacetana ha compartido vía Instagram con sus más de 49 millones de seguidores. Tartas personalizadas para Eva y Mateo en un candy bar, muchos globos y la familia al completo (incluida su hermana Ivana, a cuya graduación acudió por sorpresa en la Universidad Autónoma de Madrid a principio de mes) han sido los ingredientes de este cumpleaños en el que, sin embargo, el protagonismo lo ha acaparado el vestido mini que ha lucido Georgina (¡y que nosotras sabemos dónde comprar por 18 euros para imitar su look!).

Más de 13.000 comentarios forman parte ya de esta publicación con 4 millones de likes en la que muchos han alabado el estilazo que ha derrochado la influencer, apostando por un vestido de punto sencillo en color beige que ha completado con unas maxi botas en morado metálico que nos ha dejado con la boca abierta. Por eso, hemos decidido ponernos manos a la obra hasta encontrar un modelo similar y asequible con el que imitar su look; ¡y lo hemos conseguido! Este vestido mini de punto rib de Bershka de 18 euros es ideal para añadir a tu armario este verano.

Esta propuesta sin tirantes se ciñe a las curvas naturales del cuepro. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Vestido mini punto rib Descripción: Vestido mini de punto con cuello cerrado y sin mangas. Es un vestido de canalé con patrón triangular en el pecho. Está disponible en tallas, XS, S, M, L y XL y en dos colores: beige y negro. Marca: Bershka Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

El vestido por el que ha apostado la influencer es uno de los modelos básicos que puede imitarse con facilidad acudiendo al catálogo de Bershka: hemos encontrado un vestido mini de punto rib con patrón triangular en el pecho, sin mangas y cuello redondo en color beige que se parece mucho al de Georgina. Una propuesta ceñida en la cintura que, en el caso de la jacetana, le queda como un guante y se adapta a sus curvas con un resultado muy sexy que siempre podríamos rebajar con una americana, camisa o chaqueta. Un look sencillo (de 19 euros si compramos el de Bershka) que, sin embargo, Rodríguez ha elevado con unas botas altas maxi de tacón en color morado metalizado firmadas por Alexandre Vauthier de más de 900 euros a conjunto con la decoración del cumpleaños de los mellizos. Misma inspiración ha seguido con el reloj, el modelo Spirit of Big Bang’King Gold Rainbow, de Hublot, que supera con creces el precio del calzado: está a la venta en la web oficial por 96.800 euros.

Volviendo al vestido de punto que ha utilizado como base para este lookazo de lujo, cabe destacar que en Bershka está también disponible en color negro en las cinco tallas habituales de la marca, de la XS a la XL. Además, tal y como ha demostrado Georgina en su cuenta de Instagram, enamorando a 4,4 millones de usuarios que han dejado sus likes, es un modelo sencillo que sirve de lienzo para lograr el estilo que queramos, desde el más festivalero (sobre todo si lo combinamos con las zapatillas que Converse ha diseñado para estos eventos) al más classy si le añadimos americana crop y unas sandalias de tacón.

Tanto en color beige como en negro, comparten el patrón de punto triangular que ayuda a definir la silueta. Bershka

Más vestidos de punto para este verano 2023

Cabe destacar que el tejido de punto se ha convertido en el tejido estrella de esta temporada primavera verano 2023 y que son pocos los ecommerce que no cuentan con su versión. Nosotras, hace unos meses, caímos rendidas a los encantos del vestido calado de Slow Love que todas deberíamos llevar este verano; aunque no fue el único. Después de ver en República Dominicana a Aitana luciendo cuerpazo... ¡no pudimos más que buscar cinco propuestas de crochet para imitar su look! Por eso, no hemos querido desaprovechar esta oportunidad para buscar otros modelos básicos como el de Georgina Rodríguez para hacernos, de una vez por todas, con ese fondo de armario que nos resolverá los conjuntos estivales.

Este vestido midi de crochet de Vero Moda, en el catálogo de Cortefiel, es uno de los elegidos. De un color neutro para poder combinar a nuestra elección, se convierte en una apuesta cómoda e ideal para ir al trabajo. (Precio: 69,99 €. Ref 6445263)

El patrón de rombos del punto es el punto fuerte de este vestido de crochet. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido midi de crochet Descripción: Vestido midi de crochet sin mangas y cuello redondo y con detalle de apertura lateral. Marca: Vero Moda Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.99 Imagen:

Similar pero en versión mini es este vestido de punto calado de Lefties en color blanco que nos encanta por el aire ibicenco que fusiona con un toque sesentero. Lo vemos como la apuesta perfecta para una noche de verano, aunque con sandalias planas también puede ser el look perfecto para ir a la oficina. (Precio: 15,99 €. Ref 5653/302/250)

El punto calado es el tejido más deseado de este verano. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Vestido de punto calado Descripción: Vestido sin mangas y cuello en forma de pico con un acabado en ondas en el bajo de la prenda y de un tejido de punto calado muy ligero y cómodo en color blanco. Marca: Lefties Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.