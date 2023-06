No hace falta ir al Festival de Música y Artes de Coachella, en California, para lucir los looks más festivaleros y a la moda este año porque en España tenemos multitud de festivales de música con los que olvidar los problemas del día a día. Los cuales son un desfile de tendencias muy diversas donde puedes lucir estilos de lo más cool. Los asistentes a estos festivales, de hecho, han encontrado en ellos una pasarela en la que poder mostrar los looks más atrevidos y divertidos.

Por tanto, muchas personas buscan en Les Arts de Valencia, en el Medusa Sunbeach de Cullera o en el Brava de Madrid un estilo rompedor, actual en tendencias o looks que recuperen modas y accesorios de la década de los 90 (como es el caso de Brava Madrid). Todo esto combinado con la comodidad, por su puesto, porque estos festivales se celebran durante, mínimo, dos días en los que multitud de artistas pisan diferentes escenarios y hay que bailar todas las canciones.

Y, en estos dress code uno de los complementos más importantes es el calzado. Debe casar con los looks increíbles, atractivos y divertidos, pero también ser cómodo. Por eso, la mayoría de las personas eligen unas zapatillas. Pero ¿cómo marcar la diferencia con ellas? Converse ha diseñado la solución con una edición especial de festivales donde las zapatillas más cómodas, bonitas, atrevidas y divertidas cobran vida. Por ejemplo, uno de los modelos favoritos de esta edición de festivales es el Chuck Taylor con flores bordadas.

Las flores bordadas y las suelas exteriores con toques florales de estas Converse irradian un estilo veraniego. Converse

Si tu apuesta es toda al rosa, a las zapatillas con plataforma que te realzan la figura y te encantaron los 90, las Chuck 70 premium son para ti porque se han actualizado en clave nostálgica con mariposas bordadas y abalorios con letras en los cordones.

La suela de estas zapatillas tienen motivos florales e incluyen abalorios para intercambiar las letras en los cordones como tú quieras. Converse

Si las flores no son lo tuyo y quieres probar algo más rompedor y diferente (con motivos geométricos) las Chuck 70 Plus premium son ideales. Los tejidos de lona de varias densidades, las líneas asimétricas y el color práctico son el secreto de tu gran estilo. Los detalles del parche del tobillo y la goma mezclada captan todas las miradas, mientras que la amortiguación premium te proporciona ligereza.

Estas Converse tienen un diseño innovador. Converse

Si quieres descubrir más diseños de Converse para festivales no pierdas de vista esta gran selección porque hay hasta un modelo bordado y otro con diferentes colores en cada una de las zapatillas.

