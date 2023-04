Doja Cat enseña el pecho en una alfombra roja con un vestido tan atrevido como 'cool'

Ayer se celebró la gala TIME 100, una fiesta donde se celebra a los seleccionados de lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, elaborada por la revista estadounidense homónima. Este año, se han colado los nombres de Drew Barrymore, Salma Hayek, Jennifer Cooldige, Pedro Pascal, Bella Hadid, Beyoncé y Doja Cat, entre otras grandes personalidades.

Las que acudieron hicieron alarde de su gusto por la moda con looks tendencia y muy elegantes, pero siempre siendo fiel a su estilo. No obstante, la artista que más nos llamó la atención fue Doja Cat. Ya estamos acostumbrados a las apariciones extravagantes de la cantante (como olvidar su entrada al desfile de Schiaparelli), pero su posado en esta alfombra roja no deja de sorprendernos.

Cada aparición de Doja es un bombazo y esta vez no iba a ser diferente. En cuanto apareció, todos los ojos se posaron en el espectacular vestido de la cantante que, pese a seguir las tendencias al 100%, gritaba su nombre por todos los costados.

Trasparencias, guantes de ópera, tul, volantes... El look de la artista lo tenía todo, incluso la combinación de colores "prohibidos" como el lavanda y el rojo. Sin embargo, fue el diseño del vestido lo que más nos llamó la atención.

Doja Cat en la alfombra roja de 'Time 100' 2023 FilmMagic

Se trata de uno de los últimos diseños que ha presentado Valentino, en concreto, pertenece a la colección de alta costura primavera-verano 2023, formado por un top negro y una falda lavanda con volantes dramáticos, que desembocaban en una cola lateral.

Toda la prenda era completamente transparente, siguiendo una de las tendencias que más fuerte ha pegado en todas las alfombras rojas. Anya Taylor-Joy, Lily James, Janelle Monáe y Florence Pugh han sido algunas que se han dejado seducir ante esta nueva moda, aunque solo unas pocas se han atrevido con el 'free the nipple'. Aunque son una minoría, algunas optan por no enseñar el pezón, dejando visible solo su ropa interior o jugando con la pedrería del diseño.

Doja ha optado por otra opción que no habíamos visto hasta ahora y, pese a que la pieza de arriba era totalmente translúcida, ha llevado un cubrepezones para evitar que se le viera nada censurable en Instagram.

Aunque en la pasarela la modelo llevaba el pecho al descubierto, Doja ha decidido ocultarlo en un momento en el que la tendencia es hacer todo lo contrario. En un momento en el que el 'free the nipple' está a la orden del día, que la cantante haya decidido no mostrar nada es hasta revolucionario.

Es un hecho que el vestir como queramos, sobre todo en la alfombra roja, es casi imposible. Las imposiciones acaban cayendo como una losa sobre cada artista, ya sea por enseñar o no. Si bien es cierto que Florence Pugh abrió el camino a que las mujeres pudieran mostrar lo que quisieran con sus looks, parece que ya esperamos que todas lo hagan.

No hay duda que Doja ha escogido uno de los vestidos más atrevidos de la noche, y que lo haya llevado como ella ha considerado oportuno para sentirse cómoda y segura con lo que lleva, ha sido toda una lección para ser fieles a nosotras mismas.

