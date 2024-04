Demi Moore demuestra que también se puede ir en ropa interior a una alfombra roja con más de 60 años

Hace unos días, Nuria Roca confirmaba a Mujer.es que, aunque sea una apasionada de la moda, hay ciertas prendas que no se pone debido a su edad, como las minifaldas. "Si la luciera bien, me la pondría, pero como no te la voy a lucir bien, pues no me la pongo", nos dijo durante una entrevista. Durante años, la edad de una mujer y las tendencias se han considerado incompatibles, sin embargo, personas como Demi Moore nos demuestran lo contrario.

La protagonista de Ghost ha estado envuelta últimamente en varias polémicas en cuanto a su físico, ya que durante el desfile de Fendi Alta Costura para la colección SS21, apareció irreconocible sobre la pasarela debido a sus retoques estéticos. Si bien durante años dijo que no quería someterse a operaciones para revertir el envejecimiento porque "se trataba de combatir tu propia neurosis", ese nuevo rostro dejó a mucha gente descolocada.

No obstante, parece que ahora todo ha vuelto a la normalidad, con una imagen más natural, aunque aparentando 20 años menos. Moore puede presumir de tener un cuerpo envidiable y, a sus más de 60 años, no duda en mostrarlo gracias a las nuevas tendencias.

Los 'naked dress', vestidos transparentes y 'no pants' saltaron de la pasarela al 'street style' y, de ahí, a las alfombras rojas, dejándonos los looks más atrevidos de nuestras 'celebs' favoritas. Para la fiesta del 40º aniversario de Dolce & Gabbana, la actriz nos ha dejado uno de los estilismos que más han dado que hablar en el 'photocall', y sí, por supuesto que hay transparencias.

Demi Moore en la fiesta del 40º aniversario de Dolce & Gabbana Getty Images

Demi posaba en los aledaños del Duomo de Milán con un vestido largo de la colección FW24 que presentó la firma italiana hace unos meses. Se trata de un diseño estilo 'cota de malla', formado por una red adornada de cientos de piedras brillantes de 'strass', dejándonos con uno de los looks más llamativos de la noche.

A diferencia de como lo vimos sobre la pasarela, la actriz lo acompañó con un conjunto de sujetador 'balconette' negro y braguitas de tiro alto y corte 'culotte' a juego debajo de la prenda, quedando completamente a la vista. Si bien el estilismo era bastante revelador, el diseño de la ropa interior no mostraba más de la cuenta.

En cuanto su 'beauty look', Demi Moore nos deja con la boca abierta con su larga melena XXL, desafiando de nuevo los convencionalismos de lo que debe o no llevar una mujer de 60 años.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.