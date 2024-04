Errores de protocolo en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

El 6 de abril de 2024 José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se casaron en la iglesia de San Francisco de Borja de la capital a las 12 de la mañana ante 500 invitados, algunos de los cuales se olvidaron de algunas de las normas básicas de etiqueta.

Estas son algunas de las lecciones que hemos aprendido del enlace del alcalde de Madrid y que no debemos copiar para no cometer errores de protocolo en una boda de día.

No llevar gafas de sol

La infanta Elena lleva gafas de sol al saludar a José Luis Martínez-Almeida antes de su boda Europa Press

Llama la atención que sea la infanta Elena la protagonista de este error de protocolo, pero sí, a una boda de día, por mucho que te moleste la luz, no se deben llevar gafas de sol, no se consideran un complemento del look de invitada. Así que ya sabes para no caer en la tentación de ponértelas, evita llevarlas.

Pamelas y tocados sí, pero sin excesos

Invitada a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo con pamela muy grande Europa Press

Uno de los complementos top de las bodas de día son las pamelas y tocados. Le dan un toque distinguido al look de invitada pero, hay que tener en cuenta que no te los puedes quitar en ningún momento de la ceremonia y banquete.

Con esta premisa es importante sobre todo a la hora de elegir la pamela, el tamaño de la misma. Si es excesivamente grande puede incomodar al resto.

Ni de blanco, ni de largo

Invitadas a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, con un vestido blanco y con uno largo. Europa Press

Para ir a una boda puedes elegir todos los colores habidos y por haber, pero hay que tener en cuenta que los colores blancos, empolvados, tiza o crudos quedan reservados para la novia. Elegir uno de estos tonos para tu vestido cuando vas de invitada a una boda, ya sea de día o de noche, puede ser considerado descortés.

Como excepción para elegir un vestido blanco es que los novios lo hubieran indicado en el dress code de su boda.

Por cierto, igual de poco acertado es escoger el negro para tu look de invitada sobre todo si es una boda de día.

Así que como norma básica, no a los looks integrales en blanco o negro para una boda.

Por otro lado, tampoco es acertado para una boda de día llevar un vestido largo ya que estos quedan reservados para las madrinas, los testigos, las hermanas de los novios y las damas de honor. Así que si quieres acertar siempre con tu look de invitada a una boda de día elige vestidos cortos, que no sean de fiesta.

