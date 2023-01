De un bolso de lujo de Crepúsculo a la camiseta más viral: el 'merchandising' cutre es 'fashion'

El 5 de diciembre del 2008 los 'millennials' vivieron un antes y un después en sus vidas: se estrenaba Crepúsculo en los cines. Esta novela con un triángulo amoroso entre vampiros, hombres lobo y simples mortales escrita por Stephenie Meyer marcó a toda una generación.

Ahora, TikTok ha vuelto a hacer tendencia esta obra cinematográfica entre la generación Z y, con el prisma actual con el que vemos las cosas, muchas de las situaciones de la película les resultan extremadamente graciosas y no han dudado en hacerlas meme. El 'were have you been, loca' de Jacob o las caras de Bella son 'trending topic'.

Con el tiempo, estos memes han pasado a la moda y nos lo podemos encontrar desde camisetas hasta collares o bolsos de lujo con la cara de los protagonistas plasmadas, naciendo un estilo muy cutre, pero extremadamente 'chic'.

La camiseta de Olivia Rodrigo

La camiseta de 'Crepúsculo' de Oliva Rodrigo @oliviarodrigo/INSTAGRAM

Olivia Rodrigo es uno de los grandes iconos de la generación Z y, por lo tanto, la fiebre de Crepúsculo le ha dado fuerte, como ella misma ha mostrado en Instagram. En unas fotos que subió la cantante a la aplicación, Rodrigo enseñaba una camiseta con la cara de Robert Pattinson con la frase "¡pienso que las películas de Crepúsculo son increíbles! Si no piensas que eso me hace sexy y guay, ¡ni se te ocurra hablar conmigo! No estoy de broma".

El bolso de Bella y Edward que los fans no se pueden perder

El bolso de 'Crepúsculo' de Olivia Rodrigo @oliviarodrigo/INSTAGRAM

Una de las piezas más icónicas del 'merchandising' de la película es este bolso de los protagonistas en el que se puede leer de forma errónea 'Always forgotten, remembered never' (siempre olvidada, nunca recordada). Por supuesto, 'miss' Rodrigo tenía que hacerse con esta pieza que podemos encontrar por 89,99 dólares en la web Praying.

La falda de tablas tendencia

Falda de tablas de Bella y Edward Cortesía

Una de las grandes tendencias para este año son las faldas de tablas estilo colegial y no han podido escapar de las garras del 'merchandising'. Esta falda con el icónico estampado de la película se vende por el increíble precio de 100 dólares en Praying, pero está completamente agotada en todas las tallas.

Camiseta con la frase del momento

Camiseta de 'Crepúsculo' Cortesía

Uno de los momentos más parodiados de la película (aparte de las caras que pone Kristen Stewart), es la frase "Bella, where the hell have you been, loca?" (Bella, ¿dónde diablos has estado, loca?) que dice Jacob en Crepúsculo. Por este motivo, no es difícil encontrarnos camisetas con ella acompañada de la composición que parece hecha por Paint más cutre del actor. La podemos comprar en AliExpress por 3,24 euros.

"A mí me gustan mayores"

Sudadera de Carlisle Cullen Cortesía

Sin duda, Becky G estaría orgullosa de esta sudadera. Cuando éramos pequeñas, nos debíamos entre el 'Team Jacob' o 'Team Edward', sin embargo, ahora que somos adultas sabemos que, en realidad, el mejor 'team' es el de Carlisle y esta sudadera lo demuestra. En ella podemos ver al personaje en un corazón azul junto a la frase "The original Dilf", (el dilf original. Si quieres saber lo que realmente significa, búscalo en Google bajo tu cuenta y riesgo). La podemos comprar en AliExpress por 15,94 €.

El tanga que no sabías que querías

Tanga con una frase de 'Crepúsculo' Cortesía

Si creías que no podían hacer algo más absurdo que el bolso 'baguette' de Crepúsculo, te equivocas y para muestra esta prenda. Se trata de un tanga de hilo con la frase "your scent it's like a drug to me" (tu aroma es como una droga para mí) bordado en él. Lo podemos comprar en Etsy a un precio de 29,37 €.

Esta nueva fiebre por Crepúsculo nos ha pillado desprevenidas, pero lo cierto es que tenemos que agradecer a la generación Z que aprecien esta obra cinematográfica del 2000, aunque sea a su manera.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.