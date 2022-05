De Kylie Jenner a Irina Shayk: todas las invitadas que suspenden en la 'red carpet' de la Gala Met 2022 por saltarse el protocolo de vestimenta

La Gala Met es una de las citas más esperadas del mundo de la moda. Cada edición cuenta con una temática diferente que marca el 'dress code' de los invitados. Este 2022 el 'Gilded Glamour' (o el Glamour Dorado de Nueva York) era la temática sobre la que debían tratarse los looks de la alfombra roja y, por tanto, los detalles dorados y lujosos se han convertido en los verdaderos protagonistas de los diseños pero, ¿han cumplido con la etiqueta todos los invitados?

Esta edición de la Met Gala, que supone un regreso a la normalidad después de distintas celebraciones atípicas a causa de la pandemia del coronavirus, inaugura la exposición 'In America: An anthology of Fashion', que tendrá lugar a partir del 7 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En la misma hemos disfrutado de looks espectaculares y también algo extravagantes. Sobre la alfombra roja han desfilado importantes celebridades como Blake Lively, Sarah Jessica Parker o Kim Kardashian, entre otras; sin embargo, algún que otro invitado se ha saltado el protocolo de vestimenta y, por tanto, ha suspendido en la alfombra roja, como así sucedió con Kristen Stewart en los Premios Oscar. ¿Quieres saber de quién se trata?

Erikah Badu

La cantante estadounidense siempre presume de un estilo atrevido que le aporta carácter y personalidad; sin embargo para la Gala Met 2022 ha escogido un look que no es del todo acertado con la temática marcada. En concreto, ha llevado un 'total look' de lo más extravagante de efecto 'patchwork' multicolor con sombrero XXL.

Eileen Gu

La deportista china nacida en Estados Unidos de tan solo 18 años quiso dar un 'twist' a la temática de la Edad Dorada con su look, sin embargo la estrategia no le salió del todo bien. A la 'red carpet' de la Met Gala 2022 llevó un vestido negro de cuero estructurado y sin tirantes formado por un corpiño con escote de corazón, así como por unas botas de cuero XXL on brazaletes a juego que puede recordar más a una estética puramente gótica más que dorada...

Eileen Gu se salta el protocolo de la Gala Met 2022 GTRES

Nicki Minaj

La cantante es sinónimo de extravagancia. Las curvas de sus siluetas se marcan en cada uno de sus estilismos y, por supuesto, en la Gala Met no iba a ser diferente. Para la ocasión, Nicki Minaj llevó un look muy de su estilo pero que claramente no estaba inspirado en la Edad Dorada de Nueva York, que era el hilo conductor del evento.

Minaj llevó un vestido negro ajustado de cuero y con una cola XXL de plumas firmado por Óscar de la Renta. El estilismo lo completó con un accesorio que tampoco cumplía con el 'dress code': una gorra de estilo béisbol. Además, en el propio evento la cantante pasó por un apuro inesperado, ya que confesó que lo único que no había planeado de su vestimenta es que sus pechos pudieran salirse del top, ya que le hicieron la copa más pequeña.

Nicki Minaj con look ajustado de cuero y plumas de Óscar de la Renta GTRES

Kylie Jenner

¿Un vestido de novia en la alfombra roja de la Gala Met? Lo cierto es que se trata de un diseño que no nos esperábamos ver en esta cita, y es que además la propia Kylie Jenner le ha dado un giro muy 'urban' a su diseño que poco tiene que ver con el hilo conductor marcado por la organización del evento.

La pequeña de las Kardashian ha lucido un vestido de novia de Off-White, formado por una camiseta blanca en la parte superior así como por una falda XXL y un velo con gorra. Por supuesto, sobra decir que el 'Gilded Glamour' que exigía la invitación al evento no ha sido cumplido por la 'socialité' (a diferencia de su hermana Kim, que ha llevado un vestido homenaje a Marilyn Monroe); sin embargo ha logrado que su estilismo sea uno de los más comentados de esta edición.

Los looks más llamativos de la alfombra roja de la gala Met 2022 GTRES

Irina Shayk

La modelo no solo se ha saltado las normas estilísticas de la Gala Met 2022, sino que su estilismo no ha llamado en absoluto la atención del público. Para la cita, Shayk ha llevado un 'total look' de piel de Burberry formado por una camisa, una cazadora y unos pantalones. Esta sencillez y sobriedad por la que ha optado la 'top' extraña al mundo de la moda.