Danna Paola impacta con su cambio físico en una alfombra roja a la que ha acudido en bikini

Muchos en España conocieron a Danna Paola en Élite, donde interpretaba a Lucrecia Montesinos, sin embargo, la actriz cuenta con un largo recorrido tanto dentro del mundo de la actuación como de la música. Antes de lanzarse a la pequeña pantalla, la mexicana ya coleccionaba éxitos gracias a sus canciones.

Con 28 años ya tiene más que una larga carrera con fans que la idolatran por todo el mundo. Es por ello que, cada vez que pisa una alfombra roja de cualquier evento, los comentarios no se hacen esperar. Con un estilo muy arriesgado y actual, Danna arrasa en todos los 'photocalls', incluido el de ayer en Puerto Rico, durante los Premios Juventud 2023, en los que se llevó uno de los premios.

Para esta ocasión tan especial, la cante apostó por un look muy poco convencional que ha dado mucho que hablar, llevando una de las grandes tendencias de la temporada que, por primera vez, no se trata del 'barbiecore'.

No obstante, la inspiración 'peliculera' no se ha ido lejos, ya que Danna Paola se dejó llevar por el 'mermaidcore', una tendencia nacida del amor hacia las sirenas que ha llegado a nuestras vidas gracias al 'live action' de La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey y que abunda en todas las ciudades de costa.

Danna Paola en los Premios Juventud 2023 Getty Images

La cantante posó frente a los fotógrafos con un vestido negro de red, con capucha y cola que mostraba el inesperado atuendo que llevaba debajo: un bikini de triángulo negro. Con los accesorios y el maquillaje adecuado, nos quedamos sorprendidos de cómo adaptó un look completamente de playa para una alfombra roja, dándole ese toque de glamour que le faltaba.

La prenda contaba con una gran abertura lateral hasta casi la cadera que dejaba fuera al completo su pierna, además de una manga larga que, a la altura de las manos, se convertía en unos mitones. La capucha, por su parte, caía en cascada por encima de su pecho, creando un efecto de melena suelta pese a que llevase el pelo recogido.

Como zapatos, llevó unas sandalias de plataforma y tacón de inspiración 'funky' con una red sobre el empeine y unas cintas abrazadas a sus gemelos. Como el vestido era bastante llamativo de por sí, redujo los accesorios a unas uñas pintadas de negro y un anillo plateado.

Por supuesto, las reacciones no tardaron en llegar y fueron bastante contradictorias entre sí. Mientras algunos adoraban el look de Danna Paola, otros lo veían demasiado informal para un evento como este. "Si tu outfit despierta el prejuicio de la gente que te ve, realmente es un outfit", "Ahora los artistas sí se visten bien raros", "Mejor no opino", "OMG, mi diosa" o "Lo guapa que se ve mi patrona. Ella sirviendo outfits como siempre" fueron algunos que pudimos leer.

La transformación física de Danna Paola

Otra de las cosas que también impactaron a sus fans de esta gala fue el gran cambio físico que ha dado la cantante. Hace unos años, cuando estaba en Élite, Paola no paraba de recibir críticas sobre su cuerpo, llegando a afirmar que ella estaba en muy baja forma e, incluso gorda.

Tras dejar la serie, poco a poco comenzó a adelgazar hasta tal punto que, de nuevo, volvieron las críticas hacia su físico, pero ahora por estar demasiado delgada. Sin embargo, en esta ocasión la actriz fue tajante y negó cualquier problema de salud: "He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar... de levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo".

Danna Paola en 2023 y 2017 Getty Images

Otro cambio significativo ha sido en su rostro. En los Premios Juventud 2023 hemos visto un cambio significativo en sus facciones, sobre todo en la zona de los ojos. Bien sea mediante maquillaje o procedimientos estéticos, la cantante apareció en la alfombra roja con unos marcados 'foxy eyes' a lo Bella Hadid, cambiando su mirada dulce por otra mucho más felina.

