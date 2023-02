Cubierto de diamantes y con escote de vértigo: el impresionante vestido de Jennifer Lopez en los Grammy 2023

La alfombra roja de los Grammy nunca defrauda, y este 2023 no iba a ser diferente. La 65ª edición de los galardones ha acogido a todo tipo de invitados que, como suele ser habitual, sorprenden con estilismos atrevidos y repletos de 'glamour. Sin embargo, si hay alguien que podía saltarse el 'paseillo' de la 'red carpet' esa es Jennifer Lopez, que directamente accedió a los asientos para disfrutar de una noche llena de música en directo.

La diva del Bronx acudió a la gala de los Grammy acompañada de Ben Affleck y fue la encargada de presentar el primer premio de la noche, a Mejor Álbum Vocal Pop que, finalmente, fue para Harry Styles. Para esta ocasión tan especial, Jennifer Lopez lució un vestido cubierto de diamantes y con escote de vértigo con el que derrochó 'glamour'.

Tras impresionar en su última 'red carpet' con un vestido de 'efecto desnudo' en el estreno de Shotgun Wedding en Los Ángeles, la artista ha vuelto a sorprender con un vestido muy sexy que solo ella puede defender con tantísima seguridad.

El diseño transparente de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez impactó con un vestido mini de color azul marino firmado por Gucci. El diseño es ajustado y recrea un body con falda transparente, y además está repleto de diamantes y pedrería, mangas drapeadas y una impresionante cola con volúmenes que lo hacía todavía más especial.

La cantante completó su estilismo con los accesorios correctos. Por un lado, a modo de joyas llevó unos collares gruesos de plata de Bvlgari y aretes a juego. Y, por otro lado, llevó unos tacones con plataforma XXL, también plateados, con los que conseguía un efecto de piernas infinitas.

Jennifer Lopez en los Premios Grammy 2023 Getty Images

Asimismo, Jennifer Lopez llevó el cabello suelto peinado con ondas voluminosas y un maquillaje efecto 'bronzer' que creó con productos de su propia firma de belleza, J.Lo Beauty, tal y como la cantante confesó previamente en redes sociales.

A modo de curiosidad, estéticamente se trata de un vestido que recuerda a uno que Cristina Pedroche llevó en las campanadas 2016-2017: un diseño con escote de corazón en color terciopelo noche que llevaba estrellas plateadas bordadas a mano y una falda transparente de tul.

Cristina Pedroche con el vestido de campanadas de Nochevieja 2016 ARCHIVO

Aunque la cantante no estuvo nominada este 2023 en los Grammy, el lanzamiento de su próximo álbum podrá volver a traer a la artista al listado de los galardones del próximo año. A finales del pasado año, anunció que sería a lo largo de 2023 cuando publicaría la continuación de su álbum This is me... Then, que recibirá el título de This is me... Now y que supone "un viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas".

Sin duda, con este look Jennifer Lopez vuelve a hacer historia en su paso por los Grammy, como ya ocurrió hace 23 años con el mítico vestido verde de Versace que, sin saberlo en aquel momento, lo convirtió en uno de los diseños más icónicos del siglo XXI.

Jennifer Lopez en los premios Grammy 2000 Getty Images

