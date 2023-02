Los 'patinazos' estilísticos de la alfombra roja de los premios Grammy 2023

Este año la alfombra roja de los premios Grammy nos ha sorprendido con los looks más extravagantes que hemos visto en los últimos años. Por un lado, ha sido una noche ideal para disfrutar de la moda, de la mano de aquellos invitados que consiguieron deleitarnos con sus looks, atrevidos pero elegantes, durante la noche más importante de la música. Pero, ¿qué pasa con los patinazos, los invitados que han fallado por completo, que se esforzaron demasiado y nos hicieron fruncir el ceño intentando comprender su look?

En esta 65.ª edición de los Grammy, y como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, algunos artistas han arriesgado demasiado, llegando al punto de que sus vestidos de gala se convierten en disfraces extravagantes. Es lo que le ha ocurrido a la cantante Blac Chyna, vestida como una especie de cuervo gótico con plumas, brillos y capucha negra. El maquillaje negro con pedrería incrustada, efecto ojeras marcadas, hacía el look aún menos favorecedor.

Blac Chyna en los Premios Grammy 2023 Getty Images

En el extremo opuesto del espectro de colores se encuentra Alisha Gadis, con un maxi vestido floral con mangas de tul rosa chicle. La actriz, comediante y cantante apostó todo al volumen en esta Alfombra Roja, yendo quizá un paso más allá de lo necesario.

Alisha Gaddis en los Premios Grammy 2023 Getty Images

Por otro lado, tenemos a Shania Twain, leyenda del country, pop y rock, que atrajo todas las miradas con un look de 'cowgirl' y un color de pelo lo más estridente posible: rojo fuego. El estilismo estaba coronado con sombrero que nos ha dejado bastante descolocadas. En una entrevista con el medio AP, Shania Twain habó sobre su atuendo en los Grammy's: "No quiero tomarme demasiado en serio. Solo quiero divertirme y celebrar a los demás", respondió con sinceridad.

Shania Twain en los Premios Grammy 2023 Getty Images

Por su parte, la cantante Dencia llevó un look al estilo de Maléfica que iba un paso más allá de lo necesario. Con un exagerado cuello repleto de piedras verdes y azuladas, una capucha y unas gafas de sol, no hemos quedado muy convencidos de su elección para la noche.

Dencia en los Premios Grammy 2023 Getty Images for The Recording A

Los 2010 están de vuelta y la cantante Isolde Fair lo ha demostrado con su look en la alfombra roja. Sin embargo, el corsé ensangrentado en honor a Mozart, la falda de tul y las botas de zapatillas no han convencido.

Isolde Fair en los Premios Grammy 2023 Getty Images

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.