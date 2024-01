Cuándo empiezan las segundas rebajas en Zara

El primer lunes de enero de este recién estrenado año 2024, solo un día después del cierre de las vacaciones de Navidad, arrancaron las esperadas rebajas de invierno en España de las marcas insignias del Grupo Inditex: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka, Oysho y Massimo Dutti, tanto en tiendas físicas como a través de la aplicación y la página web.

Sin embargo, solo unos días después del pistoletazo de salida a los descuentos de las firmas de Amancio Ortega, lo que muchas personas se preguntan ahora es hasta cuándo duran las rebajas en Zara, así como el resto de tiendas de la multinacional de origen gallego. Otra cuestión también tiene que ver con cuándo empiezan las segundan rebajas. Pues bien, vayamos por partes.

¿Cuánto duran las rebajas de enero en Zara?

En el caso de Zara, las rebajas de invierno duran hasta el 24 febrero, tal y como indica la marca en su página web. En el caso de las segundas rebajas en Zara, así como en el resto de tiendas del gigante Inditex, suelen empezar a finales del mes de enero. En este caso, se pueden encontrar descuentos mucho mayores en las prendas.

¿Cuándo empiezan las segundas rebajas de Zara en 2024?

A medida que avanzan las rebajas se produce lo que se conoce como segundas rebajas, es decir, las diferentes tiendas de ropa van aumentando los descuentos. En el caso de Zara, que tiene ofertas de hasta el 50%, podrían llegar los descuentos hasta el 70%. Por ejemplo, el año pasado, comenzaron el 17 de enero.

El truco legal para devolver ropa en Zara

La marca expone el motivo, aunque no lo explica: "El envío gratuito a partir de 30 euros aplica solo a los artículos sin descuento". De esto no te das cuenta hasta el final del proceso de compra. La única forma de no pagar esta cantidad, según nos confirma Zara, es incluir en la cesta de la compra artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros (luego ya decides si los devuelves o no).

"Te ofrecemos la opción de devolver tus artículos a través de nuestro servicio de recogida a domicilio. El coste por solicitud de devolución es de 1,95 euros que se descontarán de tu reembolso", recalcan desde su web.

La opción de recoger el pedido en tienda también sería gratis, pero en periodo de rebajas prácticamente ninguna tienda ofrece esta opción. Esta medida, la de cobrar los envíos en rebajas, llevaba tiempo ya en marcha en otros países y desde que comenzase la campaña de rebajas de verano del 2022 se empezó a aplicar esta política en España.

Lo que sí ofrece Zara (dado que ir a recoger el pedido a tienda es una opción casi inexistente) son puntos de recogida (no son tiendas), pero nuevamente tendrás que pasar por caja y abonar casi 4 euros por ir a por tu ansiado paquete.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.